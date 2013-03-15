به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه پنج شنبه در دیدار با آیت الله العظمي علوی گرگانی از مراجع تقلید، با بیان اینکه ضروری است که برای بهبود وضعیت کنونی کشور از نظرات علما و مراجع استفاده شود، افزود: کشور ما امروز در عرصه اقتصادی شرایط سخت و پیچیده‌ای دارد و مشکلاتی همانند گرانی، ترم و بیکاری معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است که امیدواریم با راهنمایی مراجع و علما بتوان برای حل این مشکلات راه عبوری پیدا کرد.

وی با بیان اینکه فضاهای خارجی و تحریم‌ها موجب شده که کشور در عرصه اقتصادی با نارسایی‌هایی روبه رو شود، اظهار داشت: تلاش ما در مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم بخشی از این فشار‌ها و نارسایی‌ها را کم کنیم.

نماينده مردم قم در خانه ملت با اشاره به آغاز بررسی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه کشور، افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس با محوریت رونق تولید داخلی در حال بررسی لایجه بودجه هستند تا بتوانند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند.

وی تصریح کرد: نقدینگی که امروز در دست مردم است باید به سمت تولید سوق داده شود چرا که این امر موجب ایجاد اشتغال و فعال کردن بخش‌های تولیدی خواهد شد و از کار‌ها و شغل‌های کاذب جلوگیری و سرمایه‌های سرگردان را هدایت می‌کند.

لاریجانی در ادامه با اشاره به تأخیر به وجود آمده در ارائه لایحه بودجه از طرف دولت گفت: به دلیل لحاظ نشدن بودجه انتخابات، لایحه سه دوازدهم از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.

رئیس قوه مقننه افزود: بعد از تعطیلات عید نوروز در کمیسیون تلفیق اقداماتی در راستای حفظ آرامش در بازار با محوریت توجه به بخش‌های تولیدی صورت می‌دهیم.

مسئولان و بزرگان کشور باید به امر تولید تاکید داشته باشند

وي با اشاره به اهمیت فعال کردن بخش‌های تولیدی در کشور ابراز داشت: مسئولان و بزرگان کشور باید به امر تولید تاکید داشته باشند و تولید در کشور باید اصل و محور باشد که در این صورت خواهیم توانست از این شرایط به سلامت عبور کنیم.

لاریجانی تاکید کرد: استان قم با یک عقب افتادگی تاریخی روبه رو است که رهبر معظم انقلاب نیز در سفر به قم به این امر اشاره کردند که باید همه مسئولان با همدلی و وحدت در راستای جبران این عقب افتادگی تلاش کنند.