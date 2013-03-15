مدرسه علمیه ویژه طلاب ایلامی در قم ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر پنجشنبه در جمع طلاب ایلامی اظهار داشت: در گردهمایی طلاب و روحانیون ایلامی ساکن در قم که استاندار و فرماندارقم نیز حضور داشتند مقرر شد علاوه بر مدرسه علمیه طلاب و روحانیون ایلامی ساکن درقم زائر سرا و حسینیه نیز برای اسکان ایلامی ها که به زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه (س)مشرف می شوند ساخته شود.

وی گفت: استاندار قم با واگذاری زمین برای ساخت مدرسه علمیه طلاب ایلامی ها و نیزساخت حسینیه به منظور اسکان زائران ایلامی درصورت صدور مجوزشورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم موافقت کرده است.

امام جمعه ایلام همچنین به برگزاری جلسه بررسی مشکلات حوزه های علمیه استان و دفتر مقام معظم رهبری اشاره کرد وگفت: محور اصلی این جلسه بحث حوزه های علمیه دراستان ایلام واساتید محترمی که دراین حوزه ها مشغول تدریس هستند بود و مشکلات و خواسته های آنها بررسی قرار گرفت وایجاد فضای جدید آموزشی برای طلاب که ما الان در شهرستان های مختلف در پنج شهرستان اقدام به این کار کردیم.