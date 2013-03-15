احمدي نژاد انتخاب رييس جمهور چين را تبريك گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن كامل اين پيام تبريك به شرح زير است:



بسم الله الرحمن الرحيم



جناب آقاي شي جين پينگ



رييس جمهوري خلق چين



انتخاب جناب عالي به عنوان رييس جمهوري جديد جمهوري خلق چين را صميمانه تبريك مي گويم.



سابقه دوستي دو ملت بزرگ چين و ايران به درازاي تاريخ و به عمق فرهنگ و تمدن بشري است.دو ملت همواره براي گسترش صلح و دوستي و همكاري بين همه ملت ها تلاش كرده اند.



امروز نيز كه جامعه بشري به مفاهيم بلندي چون صداقت، دوستي، امنيت و همكاري نيازمند است، مسئوليت دوملت بزرگ براي استقرار اين مفاهيم انساني مضاعف و بسيار روشن است.



مشاركت همگاني در مديريت بين المللي و اصلاح ساختارهاي ناعادلانه از جمله مهمترين اصول براي اداره بهتر جهان است كه جز با همدلي محقق نخواهد شد.



اميدوارم در دوره جديد مسئوليت جناب عالي استمرار روابط حسنه و دوستانه ميان دو كشور در سطوح دوجانبه، منطقه اي و بين المللي و در راستاي منافع دو ملت ايران و چين و ارتقا و استقرار صلح و امنيت پايدار جهاني را بيش از پيش شاهد باشيم.



سلامتي و موفقيت جناب عالي و بهروزي و شادكامي دولت و ملت دوست چين را آرزومندم.



محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران



احمدي نژاد همچنين در پيام جداگانه ايي به هوجين تائو رييس جمهور سابق چين، از تلاشها و همكاري سازنده وي در مسير افزايش روابط دو كشور قدر داني كرد.



متن كامل پيام بدين شرح است:



بسم الله الرحمن الرحيم



جناب آقاي هوجين تائو



سلام دوستانه ام را براي جناب عالي ابراز مي كنم.



روابط حسنه ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين كه همواره بر اساس احترام متقابل و مساعي مشترك بوده است، در دوران مسئوليت جناب عالي به عنوان رييس جمهوري خلق چين، پيشرفتي بي نظير داشت و آثار و نتايج مفيدي را براي دو كشور، منطقه و در عرصه بين الملل بر جا گذاشته است.



مشاركت همگاني در مديريت جهاني و اصلاح ساختارهاي ناعادلانه بين المللي از جمله ضروري ترين اصول جهت اداره بهتر نظام بين الملل است كه اين امر جز با همدلي و برابري محقق نخواهد شد.



ضمن تشكر و ابراز خرسندي از همكاري هاي بسيار سازنده جناب عالي، برايتان سلامتي و موفقيت در همه امور زندگي و سربلندي و بهروزي دولت و ملت دوست چين را آرزومندم.



محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران