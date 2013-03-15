تقسیط بدهی معوق تسهیلات کشاورزان/تدوین طرح جامع مرز رسمی باشماق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و همچنين كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان کردستان كه به صورت همزمان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته استان کردستان نیز در ردیف استان هایی قرار گرفت که بر اثر خشکسالی به کشاورزان خسارت وارد شده بود و بر همین اساس بدهی معوقه تسهیلات بانکی آنان تقسیط می شود.

وی با بیان اینکه تقسیط تسهیلات سررسید شده کشاورزان پنج ساله است، افزود: کشاورزانی که تا سقف 10 میلیون تومان از تاریخ اول فروردین ماه سال 79 تا 31 شهریور ماه سال جاری تسهیلات دریافت کرده اند و در این فاصله زمانی تسهیلات آنها سررسید شده و به صورت بدهی معوق آمده است می توانند به همراه ضامن به شعب بانک کشاورزی استان مراجعه کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی طرح جامع مرز رسمی باشماق مریوان اشاره کرد و ادامه داد: طی دو سال گذشته با توجه به توسعه ای که مرز رسمی باشماق مریوان داشته است انجام مطالعات در این رابطهبراي بهره برداري بهتر از آن ضروری است.

ازهاری یادآور شد: کار مطالعات مرز رسمی باشماق مریوان توسط شرکت مشاور و با نظارت دفتر فنی استانداری کردستان انجام شده است و زمینه های مورد نیاز برای توسعه هر چه بیشتر این مرز مورد مطالعه قرار گرفت.

وی بیان کرد: طرح مطالعات مرز باشماق در جلسات متعدد شورای ساماندهی مبادلات مرزی مطرح و به تصویب رسیده ولی این طرح زمانی قابلیت اجرا پیدا می کند که در جلسه شورای برنامه ریزی استان نیز به تصویب برسد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در بخش پاياني سخنان خود در اين جلسه تصویب این طرح را نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی دانست و گفت: از آنجا که منطقه ویژه اقتصادی مریوان هم در حال اجرا است، باید کاربری های منطقه ویژه و توسعه مرز باشماق در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.