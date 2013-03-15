فرشته کریمی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری، فعالیت‌های تکواندو قم را با جدیت پیگیری می‌کنیم و برنامه‌هایی را که در بخش‌های مختلف اعم از آموزش و مسابقات داریم طبق برنامه برگزار می‌کنیم.

استقبال خوب و کم نظیر باشگاه ها از رقابت های قهرمانی قم

وی خاطرنشان کرد: در این بین برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی استان قم و همچنین اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور در اولویت‌های هیئت تکواندو قم قرار دارد و سعی می‌کنیم بهترین نوع عملکرد را در این دو بخش داشته باشیم.

نایب رئیس هیئت تکواندو استان قم با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کیوروگی استان در رده قرمز و مشکی، ابراز داشت: کمیته مسابقات هیئت تکواندو قم در اطلاعیه‌ای چگونگی برگزاری مسابقات قهرمانی و استعدادیابی رده کمربند سبز آبی ویژه خردسالان نونهالان و نوجوانان را در اختیار باشگاه‌های مختلف تکواندو قم قرار داده و این پیکارها با استقبال بسیار خوب باشگاه ها برگزار می شود.

جدال مدعیان قهرمانی در خانه تکواندو قم

وی با اشاره به اینکه این مسابقات از امروز جمعه بیست و هفتم اسفند ماه برگزار می‌شود، به زمان و مکان ثبت‌نام تکواندوکاران مایل به شرکت در رقابت‌ها اشاره کرد و عنوان داشت: دفتر هیئت تکواندو در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم محل برگزاری ثبت‌نام بود و ثبت نام تنها توسط مربیان تیم‌ها و باشگاه‌های مختلف تکواندو قم انجام شده است.

کریمی مهر با اشاره به مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام شرکت در پیکارهای تکواندو قهرمانی استان قم اظهار داشت: برای هر تکواندوکار به هنگام ثبت نام، داشتن یک قطعه عکس، اصل شناسنامه، کارت بیمه و حکم کمربند، رضایت‌نامه ولی و معرفی نامه مربی از شرایط مهم است.

تداوم موفقیت های تکواندو در سال 91

وی در ادامه از استاندارد‌سازی خانه تکواندو برای برگزاری تمام فعالیت‌های تکواندو قم در آن خبر داد و اظهار داشت: با تلاش‌های اداره کل ورزش و جوانان استان قم اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت و خوشبختانه خانه تکواندو قم در ابعاد بسیار خوب و با کیفیت مناسب آماده تمام برنامه‌های تکواندو قم است.

نایب رئیس هیئت تکواندو استان قم عنوان کرد: پیکارهای تکواندو قهرمانی رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان دارای کمربند قرمز و مشکی استان نیز در خانه تکواندو واقع در بلوار 15 خرداد روبه‌روی بوستان هاشمی برگزار می‌شود و از عموم بانوان علاقمند نیز برای حضور در این رقابت‌ها دعوت کرده‌ایم.

وی در پایان با اشاره به وضعیت تکواندو قم، تصریح کرد: تکواندو قم همچنان گام‌های رو به پیشرفت خود را محکم بر می‌دارد و موفقیت‌های تکواندوکاران استان قم در میادین کشوری و بین‌المللی در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد.