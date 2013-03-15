به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح جمعه در نشست با اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی برای برخورد با قاچاقچیان در استان بوشهر صورت گرفته است و باعث شده تا شرایط برای فعالیت قاچاقچیان سخت‌تر شود.

وی خواستار تشدید مبارزه با قاچاقچیان شد و اضافه کرد: قاچاقچیان شیوه و روش‌های کاری خود را تغییر داده‌اند و باید تدابیر مقابله با آنها نیز تغییر کند و عرصه برای آنها تنگ شود تا از همان نقطه مبدا احساس خطر کنند.

استاندار بوشهر با اشاره به استفاده قاچاقچیان از 200 شیوه قاچاق کالا و سوخت، ادامه داد: باید پرونده قاچاقیان به صورت تخصصی‌تر تنظیم و تشکیل شود و با مستند سازی مجرم بودن آنان برای قاضی محرز شود و راه فراری نداشته باشند.

وی به نقش رسانه‌ها و به‌ویژه صدا و سیما برای معرفی معایب قاچاق و حرام بودن درآمد آن اشاره کرد و افزود: اطلاع و آگاهی بیشتر مردم از این موضوع می‌تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد.

حسنوند در ادامه خواستار جمع‌آوری معتادان خیابانی و معتادان خطرناک شد و تصریح کرد: جمع‌آوری این افراد باعث ایجاد آرامش و امنیت بیشتر در جامعه می‌شود و کاهش سرقت‌ها و انتقال بیماری های خطرناک را در پی خواهد داشت.

وی بر لزوم پیگیری و راه‌اندازی مرکز نگه‌داری و ترک اعتیاد اجباری در استان بوشهر تاکید کرد و افزود: اعتبارات فرهنگی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی افزایش می‌یابد.

استاندار بوشهر در ادامه خواستار تلاش همه دستگاه‌ها برای مقابله با مواد مخدر شد و تصریح کرد: مراکز ترک اعتیاد خصوصی برای سود جویی تشکیل نشده است و باید با کمک دستگاه‌های قضایی و انتظامی تقویت شود تا این مراکز با گرایش فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی خواستار تشدید طرح ضربتی برای مقابله با سوداگران مرگ شد و افزود: استفاده از توان نیروهای فرهنگی و دینی بویژه روحانیون در امر آگاه سازی جامعه و پیشگیری از مواد مخدر باید در دستور کار قرار گیرد.

حسنوند در ادامه بر لزوم استفاده از سگ‌های مواد یاب در نقاط مختلف استان بوشهر تاکید کرد و افزود: نصب دستگاه ایکس‌ری در مبادی ورودی و خروجی هوایی، دریایی و زمینی استان بوشهر یک ضرورت است.