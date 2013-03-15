موفقیت ژاپن در تولید گاز طبیعی از هیدرات متان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیدرات متان یا clathrate یک نوع جعبه های یخ‌زده از ملکولهای متان و آب است.

این منطقه گاز حدود 50 کیلومتری جزیره اصلی ژاپن، در ناکای تروف واقع شده است.

محققان اظهار داشتند که این کشف می تواند یک انرژی جایگزین برای ژاپن به عنوان کشوری باشد که تمام انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند.

سایر کشورها چون کانادا، آمریکا، چین همواره به دنبال استخراج رسوبات هیدرات متان بوده اند.

اقدامات آزمایشی در سالهای اخیر استفاده از هیدرات متان زیر یخ زمین نشان داده است که متان را می توان از رسوبات استخراج کرد.

رسوبات ساحلی ارائه کننده منابع بالقوه و فراوانی از متان است اما از سوی دیگر این متان عامل برخی از نگرانیهای زیست محیطی نیز به شمار می رود، چرا که جغرافیای زیر آب که دربرگیرنده متان است در بسیاری از نقاط بی ثبات محسوب می شود.

یک مقام رسمی از وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گفت: تولید ساحلی گاز از هیدرات متان برای اولین بار صورت گرفته است.

تحقیقات در این منطقه گازی درحال انجام توسط شرکت دولتی نفت، گاز و فلزات ملی درجریان است.

محققان از روش کاهش فشار گاز در یک فضای محدود استفاده کردند تا هیدرات متان تبدیل به گاز متان شود.

انتظار می رود که تولیدهای آزمایشی گاز طبیعی طی دو هفته آینده ادامه یابد.

مقامات دولتی اعلام کردند که قصد دارند فناوریهای تولید هیدرات متان را برای استفاده های عملی ظرف 5 سال پایه گذاری کنند.

تحقیقات ژاپنی نشان می دهد که در رسوبات ساحلی به قدری هیدرات کربن وجود دارد که این میزان معادل یک دهه مصرف گاز ژاپن است.