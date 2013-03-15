6200 طرح اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد کردستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و همچنين كارگروه اشتعال و سرمايه گذاري استان كردستان به صورت همزمان برگزار شد، اظهار داشت: برای اجرای این شش هزار و 274 طرح اشتغالزایی 400 میلیارد ریال تسهیلات توسعه اشتغال از طریق بانک های عامل استان جذب شده است.

وی افزود: چهار هزار و 939 طرح از این تعداد با اعتباری بالغ بر 345 میلیارد ریال از محل منابع قرض الحسنه بانکی و هزار و 335 طرح با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال از محل منابع کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اجرا شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان ادامه داد: میزان اشتغال ثبت شده در این استان 16 هزار و 797 مورد است که برای 15 هزار و 21 مورد آن پس از مشاوره تشکیل پرونده شکل گرفته است.

موسی نژاد یادآور شد: از مجموع 15 هزار و 21 مورد پرونده تشکیل شده نیز 11 هزار و 18 مورد برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل و منابع امدادی معرفی شده اند.

خودکفایی 5600 مددجوی کردستانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود از خودکفا شدن پنج هزار و 638 مددجوی تحت پوشش این نهاد در استان کردستان خبرداد و بیان کرد: برای 731 نفر از مددجویان این نهاد از طریق کاریابی ایجاد شغل شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان افزود: سه هزار و 177 نفر از مجریان موفق طرح های اشتغال نیز از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند شده اند.

موسی نژاد گفت: بیش از 17 هزار و 348 مددجوی تحت پوشش این نهاد نیز در سال جاری از آموزش های فنی و حرفه ای برخوردار شدند.

وی در ادامه از واگذاری ایجاد اشتغال روستاها و شهرهای زیر 20 هزار خانوار به کمیته امداد خبرداد و اظهار داشت: این کار به واسطه عملکرد بسیار خوب کمیته امداد صورت گرفته است و ایجاد شغل‌ در کمیته امداد تنها در قالب مددجویان زیرپوشش خلاصه نمی شود و تمام افراد نیازمند در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار خانوار می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان ادامه داد: برای اجرای این طرح در بند 76 قانون بودجه سال 91 و بند 11 مصوبه شورای عالی اشتغال، 20 درصد از منابع قرض الحسنه بانک ها به این بحث اختصاص داده شده است.

موسی نژاد سهم استان کردستان در مرحله نخست اجرای این طرح را ایجاد چهار هزار و 760 شغل عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون شش هزار و 828 نفر در این راستا ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد: به منظور تحقق این آمار اعتباری بالغ بر 23 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و برای پنج هزار و 95 نفر نیز با برخورداری از مشاوره های شغلی، پرونده تشکیل شده است.