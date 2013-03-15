مدیرعامل جدید برق منطقه ای خوزستان معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل این شرکت که معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، مدیرعامل شرکت توانیر و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: شرکت برق منطقه ای خوزستان از مهمترین و حساسترین شرکتهای وزارت نیرو است که پل ارتباطی شبکه برق شمال و جنوب کشور به شمار می رود.

محمد بهزاد افزود: برق خوزستان یکی از نقاط حیاتی و استراتژیک در کشور است که باید به آن توجه شود. همچنین کار در صنعت برق خوزستان با توجه به شرایط گرم و شرجی آن بسیار سخت و حساس است.

وی ادامه داد: ظرفیت نصب شده در خوزستان بیش از 12 هزار مگاوات است که نسبت به تعداد مشترکان رقم بسیار بالایی است که این آمار نشان می دهد به ازای هر مشترک هفت کیلوولت قدرت نصب شده در خوزستان وجود دارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار کرد: در چهار سال گذشته هزار میلیارد تومان در صنعت برق خوزستان سرمایه گذاری شده و برای سال آینده نیز 300 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این مراسم گفت: تعمیرات واحدهای نیروگاهی در سطح کشور انجام شده و آمادگی خوبی برای تابستان وجود دارد.

همایون حائری افزود: برق منطقه ای خوزستان به دلیل وجود گرمای مستمر در استان، صادرات برق، قرار داشتن نیروگاه های برق آبی و وجود نیروهای متخصص و فنی دارای ویژگی های خاصی در مقایسه با سایر شرکتهای برق منطقه ای کشور است.

وی تصریح کرد: استانهای خوزستان، بوشهر هرمزگان از جمله استانهایی هستند که مصرف برق آن به دلیل شرایط خاص بسیار بالاست و باید سرمایه گذاری بیشتری در این استانها انجام شود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان نیز در این مراسم گفت: صنعت برق خوزستان توانسته همپای دیگر بخشها در مسیر توسعه و حتی بیشتر از آن گام بردارد و این به دلیل وجود همگرایی در میان مجموعه صنعت برق است.

محسن پویا افزود: باید در مجموعه برق از همه ظرفیتها استفاده کرد و کسانی که می خواهند در استان کار بکنند باید از تمام مشکلات و تنگناهای استان اطلاع داشته باشند و این بینش باید جامع و قوی باشد.

مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در سخنانی اظهار داشت: ذره ذره وجود من با صنعت برق خوزستان گره خورده و امیدوارم بتوانم در مسئولیت جدید، شرکت برق منطقه ای خوزستان را به جایگاه رفیع خود برسانیم.

محمود جانقربان افزود: اهمیت و جایگاه صنعت برق بیشتر بیش از سایر انواع انرژی است به طوریکه مهمترین زیر ساخت کشور به شمار می رود و یکی از ارکان توسعه کشورها به شمار می رود.

وی گفت: خوزستان با توجه به وجود صنایع بزرگ مصرف بالای برق به دلیل شرایط خاص آب و هوایی دومین استان مصرف کننده برق کشور بعد از استان تهران است.

مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: نیروگاه رامین نقش مهمی در تامین برق خوزستان دارد و یکی از بهترین نیروگاههای کشور است.

وی در خصوص اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در پیشبرد اهداف شرکت ها اظهار داشت: نیروی انسانی سالم، پویا و متخصص سازمانی پاک ، مبتکر و فعال می سازد و انتخاب مسئولان بر اساس اخلاق، شایسته سالاری خواهد بود.

همچنین مسعود معین پور مدیرعامل سابق این شرکت گزارشی از عملکرد خود در چهار سال فعالیت در شرکت برق منطقه ای خوزستان ارائه داد.