به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان بینی شامگاه پنج شنبه در دیدار تعدادی از ورزشکاران استان قم با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در منزل پدری وی برگزار شد، گفت: ورزشکاران استان قم همواره در صحنه های مختلف همانند راهپیمایی روز 22 بهمن و انتخابات حضور باشکوه و گسترده ای داشته و همواره حمایت خودرا از نظام اسلامی و رهبری نشان داده اند.

وي عنوان کرد: در شب گذشته در مراسمی با حضور مسئولان استان از قهرمانان و ورزشکارانی که در سال 91 توانستند در عرصه های ملی و جهانی موفقیت کسب کنند تجلیل شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود: در شرایط اقتصادی فعلی کشور آنگونه که باید و شاید نمی‌توان از ورزشکاران در رشته‌های مختلف حمایت کرد که در این راستا می‌توان پیشنهاداتی برای استفاده از معافیت‌های ورزشی برای تصویب در بودجه سال آینده کشور ارائه کرد که این مصوبات می‌تواند برای پیشرفت ورزش در استان راه گشا باشد.

درخوسات پیگیری بیمه ورزشکاران

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم نیز در این دیدار با اعلام حمایت ورزشکاران از رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ورزشکاران استان قم قدردان زحمات و تلاش های شما بوده و از خدمات شما سپاسگذاری می کنند.

مجید تلخابی با اشاره به مشکل بیمه ورزشکاران افزود: امروز شاهدیم که یک کارگر ساده ساختمانی دارای بیمه است اما ورزشکاران ما که در عرصه های مختلف ملی و جهانی برای کشور افتخار می‌آفرینند و دراین مسیر جوانی خود را هزینه می کنند از بیمه بی‌بهره‌اند.

وی گفت: صندوق حمایت از ورزشکاران از تعداد محدودی از ورزشکاران حمایت می کند و اکثر ورزشکاران فاقد بیمه هستند که از شما درخواست داریم موضوع بیمه ورشکاران را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنید.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم افزود: ورزشکارانی که در عرصه های بین اللملی برای کشور افتخار می آفرینند در واقع ایثارگر هستند که باید قدر تلاش ها و زحمات آنها را دانست.

تلخابی با اشاره به اینکه قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی برای درخشش نام ایران از جان خود مایه گذاشته و به نوعی ایثارگر محسوب می‌شوند، یادآور شد: جامعه ورزش با وجود همه افتخاراتی که به ارمغان آورده است تا حد بسیار زیادی مظلوم واقع شده‌اند.