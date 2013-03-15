فعالیت 60 هزار نفر در بخش صنایع دستی کردستان/تنها 30 نفر تسهیلات اشتغالزايي دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میمنت آبادی پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه كه همزمان با كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی، صنایع دستی نان سفره خانوارهای زیادی در استان را تامین می کند که متاسفانه نگاه بسیاری از مسئولین به این موضوع طوری است که شغل های خانگی تفننی است و این با اصل مسئله که تامین کننده اقتصاد خانواده است، منافات دارد.

وی با بیان اینکه بی توجهی به صنایع دستی و عدم اختصاص اعتبارات اشتغالزایی، جفا در حق صنعتگران این بخش در استان كردستان است، افزود: اعتبارات و تسهیلات اشتغال این اداره کل در سال گذشته 100 میلیون تومان بود که به 30 نفر از صنعتگران استان پرداخت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: با توجه به توانمندی و علاقه مردم استان كردستان در زمینه صنایع دستی می توان از این ظرفیت ارزشمند با برنامه ریزی های درست و تخصیص اعتبارات لازم در زمینه ایجاد شغل های پایدار استفاده کرد.

میمنت آبادی یادآور شد: دیده نشدن سهم اشتغال برای حوزه صنایع دستی استان ظلم به فعالان این عرصه در استان است که باید تمهیدات لازم برای این مهم از سوی مسئولین و شورای اشتغال اندیشیده شود.

وی بیان کرد: هنرمندان توانمند زیادی در حاشیه شهر و روستاهای استان زندگی می کنند که با پرداخت کمترین میزان تسهیلات می توان برای آنها شغل‌ ایجاد کرد اما متاسفانه پرداخت این تسهیلات توسط بانک تجارت اعلام شده بود که تعدادی از متقاضیان به دلیل نداشتن ضامن، موفق به دریافت آن نشدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان از همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در زمینه معرفی صنعتگران استان برای دریافت تسهیلات قدردانی کرد و گفت: بخشی از صنعتگران، مددجوی تحت پوشش این نهاد هستند که موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

میمنت آبادی در پايان سخنان خود در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كردستان خواستار اختصاص سهم ویژه در زمینه تسهیلات بانکی به صنعتگران حوزه صنایع دستی استان شد و اظهار داشت: بی توجهی به این مهم از سوی مسئولان جفا در حق این قشر از جامعه است.