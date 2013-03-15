سفر جان کری به کره جنوبی، ژاپن و چین با هدف گسترش همکاریهای اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ویکتوریا نولند اعلام کرد: "جان کری" در اولین سفر رسمی خود به آسیا در ماه آتی به کره جنوبی، ژاپن و چین سفر می کند. گفته می شود که کری پیش از آغاز تور آسیایی خود در نشست گروه هشت کشور صنعتی در لندن که روزهای دهم و یازدهم آوریل برگزار می شود، شرکت می کند.

کری در سفر به سه کشور آسیایی با همتایان خود درباره دوجانبه، چند جانبه و مسائل منطقه ای و همکاریهای اقتصادی و زیست محیطی و منافع استراتژیک کشورش در منطقه آسیا-اقیانوسیه گفتگو می کند.

نولند گفت: کری همچنین در ماه ژوئن در نشست منطقه ای "آ. سه. آن" به ریاست برونئی شرکت می کند و با دیگر شرکای جنوب شرق آسیا دیدار خواهد کرد.

کری پس از تصدی پست وزارت خارجه آمریکا در روزهای 24 فوریه تا 6 مارس به 9 کشور اروپایی و خاورمیانه سفر و درباره بحران سوریه رایزنی کرد.