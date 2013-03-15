رئیس مجلس با آیات عظام مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح جمعه با حضور در دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

رئیس قوه مقننه در ادامه دیدار های خود با مراجع عظام تقلید با حضور در بیت آیت الله العظمي لطف الله صافی گلپایگانی با این مرجع تقليد نیز دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است در این دیدارها رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از آخرین برنامه‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب لایجه بودجه کشور، در خصوص حادثه 22 بهمن قم و همچنین انتخابات آینده ریاست جمهوری مطالبی را با این دو مرجع تقلید در میان گذاشت.

یادآور می شد، روز گذشته نیز رئیس قوه مقننه با آیت الله العظمي علوی گرگانی از مراجع تقلید نیز دیدار داشت و در ادامه برنامه های صبح امروز نیز با آیات عظام سبحانی، جوادی آملی و نوری همدانی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

این دیدار ها بدون حضور خبرنگار و به صورت خصوصی برگزار شد.