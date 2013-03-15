دومین مرکز تخم گذاری لاک پشت های دریایی در سیستان و بلوچستان آماده بهره برداری است

خسرو افسری در گفتگو با مهر گفت: این مرکز به منظور حفظ بقاي گونه هاي در معرض انقراض از جمله لاك پشت هاي سبز دريايي در سواحل ماسه اي سیستان و بلوچستان ایجاد شده است.

وی افزود: ایجاد این مرکز تحقیقاتی با وسعت 10 كيلومتر در ساحل ماسه اي چابهار است مكان مناسبي براي پايش علمي وضعيت لاك پشت ها ي دريايي فراهم ساخته است.

افسری افزود: سرشماري ، بيومتري ، علامت گذاري ، نصب كيت هاي مسير ياب ماهواره اي و بررسی دوره تخم گذاری این لاک پشت ها از جمله اقداماتی است که توسط محققان و کارشناسان محیط زیست بر روی لاک پشت های سبز دریایی در این مرکز انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تجهیز این مرکز به امكانات پیشرفته گفت: تمامی اتاق هاي كارشناسي و تامين انرژي از طريق پانل های خورشيدي و بدون ايجاد آلودگي در سواحل دریای عمان راه اندازي گرديده است و یکی از مجهز ترین مراکز علمی کشور محسوب می شود.

وی افزود: پنج گونه لاک پشت « سبز» ، « نوک منقاری» ، «‌پشت چرمی»‌ ، ‌»زیتونی» و « سر بزرگ» جزو گونه های در معرض خطر انقراض هستند که دو گونه «سبز» و «نوک منقاری» برای تخم گذاری وارد سواحل کشور ما می شوند و سه گونه دیگر به سواحل کشورهای مالزی ، فیلیپین و هند می روند.

وی گفت : هر لاک پشت با در نظر گرفتن نوع آن بین 60 تا 120 تخم می گذارد که میانگین تخم گذاری لاک پشت های سبز بین 100 تا 110تخم است.