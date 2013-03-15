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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

افسری در گفتگو با مهر:

دومین مرکز تخم گذاری لاک پشت های دریایی در سیستان و بلوچستان آماده بهره برداری است

دومین مرکز تخم گذاری لاک پشت های دریایی در سیستان و بلوچستان آماده بهره برداری است

زاهدان خبرگزاری مهر: مدير كل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان گفت: دومین مرکز تخم گذاری و پايش لاك پشت هاي دريايي در سیستان و بلوچستان آماده بهره برداری است.

خسرو افسری در گفتگو با مهر گفت: این مرکز به منظور حفظ بقاي گونه هاي در معرض انقراض از جمله  لاك پشت هاي سبز دريايي در سواحل ماسه اي سیستان و بلوچستان ایجاد شده است.

وی افزود: ایجاد این مرکز تحقیقاتی با وسعت  10 كيلومتر در ساحل  ماسه اي چابهار است مكان مناسبي براي پايش  علمي وضعيت لاك پشت ها ي دريايي فراهم ساخته است.

افسری افزود: سرشماري ، بيومتري ، علامت گذاري ، نصب كيت هاي مسير ياب ماهواره اي و بررسی دوره تخم گذاری این لاک پشت ها از جمله اقداماتی است که توسط محققان و کارشناسان محیط زیست بر روی لاک پشت های سبز دریایی در این مرکز  انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تجهیز این مرکز به  امكانات پیشرفته گفت: تمامی اتاق هاي كارشناسي و تامين انرژي از طريق پانل های خورشيدي و بدون ايجاد آلودگي در سواحل دریای عمان راه اندازي گرديده است و یکی از مجهز ترین مراکز علمی کشور محسوب می شود.

وی افزود: پنج گونه لاک پشت « سبز»  ، « نوک منقاری» ، «‌پشت چرمی»‌ ، ‌»زیتونی» و « سر بزرگ» جزو گونه های در معرض خطر انقراض هستند که دو گونه  «سبز» و «نوک منقاری» برای تخم گذاری وارد سواحل کشور ما می شوند و سه گونه دیگر به سواحل کشورهای مالزی ، فیلیپین و هند می روند.

وی گفت : هر لاک پشت با در نظر گرفتن نوع آن بین 60 تا 120 تخم می گذارد که میانگین تخم گذاری لاک پشت های سبز بین 100 تا 110تخم است.

 

کد مطلب 2018985

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