به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا میرکریمی که به تازگی جایزه بهترین فیلم جشنواره ابن عربی اسپانیا را به دست آورده است، در مادرید در جلسه نمایش فیلم‌هایش شرکت کرد.

سینه‌تک مادرید سه‌شنبه و چهارشنبه 22 و 23 اسفندماه امسال برنامه مروری بر چند فیلم از سیدرضا میرکریمی را برگزار کرد که با استقبال کم‌نظیر مردم و اهالی مطبوعات روبه‌رو شد.

منتقد اسپانیایی: آرزو داشتم در چنین خانواده ایرانی زندگی کنم

مسئولیت جلسه نقد و برسی و تحلیل این فیلم‌ها را خاویر تولنتینو منتقد معروف اسپانیایی از رادیو سراسری اسپانیا بر عهده داشت. در اولین شب این جلسات و قبل از نمایش "یه حبه قند" این منتقد خطاب به تماشاگران گفت: میرکریمی متعلق به نسل جدیدی از فیلمسازان ایرانی است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. وی از تماشاگران خواست تا خود را در برابر جهان این فیلم رها کنند تا فیلم بتواند با عرفان غیرمتظاهرانه خود آنها را همراهی کند. این منتقد به میرکریمی گفت: آرزو داشتم در چنین خانواده ایرانی زندگی می‌کردم.

همچنین فیلم "خیلی دور خیلی نزدیک" و "یه حبه قند" در سالن اصلی سینه تک درحالی نمایش داده شد که سالن سینما ظرفیت همه تماشاگران را نداشت. میرکریمی بعد از نمایش این فیلم‌ها به تماشاگران گفت: معذرت می‌خواهم که در این سرما در صف ایستادید اما از اینکه می‌بینم سالن مملو از تماشاگران اسپانیایی است خوشحالم.

هفته پیش فیلم "یه حبه قند" در فستیوال ابن عربی درمورسیای اسپانیا برنده جایزه بهترین فیلم شد و میرکریمی با حضور در مراسم اختتامیه که در کاخ جشنواره وتیاترروما برگزار شد در کنار بیل بیولا ویدیو آرتیست مشهور جهان که جایزه سمپوزیسیوم ابن عربی را گرفت به روی صحنه رفت و ابراز خرسندی خود را از دریافت این جایزه و اقبال عمومی فیلمش در مورسیا اعلام کرد.

فیلم سینمایی "یه حبه قند" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" محصول حوزه هنری هستند.