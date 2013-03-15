چهار دستگاه پل ارتباطی در محور هراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این چهار پل بخشی از طرح های مهرماندگار مازندران بوده که با اعتبار 125 میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.

پل روزگذر امام حسین (ع)در محدوده ورودی شهرستان آمل با هدف حذف گره ترافیکی و روان کردن عبور مرور در این منطقه ساخته شده است.



پل امامزاده عبدالله ،پل باریجان و پل سیاه بیشه از دیگر طرح های پل سازی بوده که امروز مورد بهره برداری افندی زاده قرار گرفته و با هدف کاهش سوانح رانندگی و کاهش تراکم ترافیکی در محور هراز احداث شده است.



هم اکنون از مجموع 110 کیلومتر مسیر جاده هراز در محدوده مازندران حدود 35 کیلومتر به صورت سه و چهار خطه است و بقیه مسیر با فعالیت 11 پیمانکار در حال تعریض است.

مازندران دارای سه محور هراز، سوادکوه و کندوان است.