شرکت ۲۵۰۰ دانش آموز در گفتمان های دینی در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد وحیدی، اظهار داشت: این گفتمان ها با موضوعات نماز، سبک زندگی اسلامی، حجاب و عفاف، انقلاب اسلامی، آسیب های اجتماعی، راه های رسیدن به خدا و مباحث اخلاقی و اعتقادی برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این گفتمان ها ترویج فرهنگ و مبانی اسلامی در بین دانش آموزان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز بیان کرد: با توجه به درخواست استمرار و تداوم این گفتمان ها در مدارس از سوی مسئولین آموزشگاه ها اجرای این برنامه ها استمرار خواهد داشت.

حجت الاسلام وحیدی با ابراز خرسندی از استقبال دانش آموزان یادآور شد: مطرح کردن سوال های مرتبط با موضوع نشان از علاقمندی دانش آموزان به مباحث دینی است و انتظار می رود مباحث مطرح شده را در زندگی روزمره خود عملی کنند.

انجام برنامه های فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ دینی در بیجار

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار اظهار داشت: برنامه های فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان با محوریت ترویج فرهنگ دینی و آموزه های قرآنی در بیجار انجام شد.

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا به برنامه های اجرایی این اداره اشاره کرد و افزود: برگزاری گفتمان در سطح مدارس و مساجد، اجرای دوره آموزشی اخلاق اسلامی، آموزش اصناف و بازاریان، کارگاه نقد و بررسی نحله های انحرافی، برگزاری کلاس های تجوید و روخوانی قرآن کریم، اجرای طرح های پیشنهادی توسط کمیسیون بانوان فرهیخته، واگذاری برنامه های فرهنگی به کانون های فرهنگی از جمله برنامه های اجرایی در سه ماهه چهارم سال جاری این شهرستان است.

برگزاری ۱۰۰۰ نفر ساعت آموزش تخصصی در تبلیغات اسلامی کامیاران

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران از برگزاری هزار نفر ساعت آموزش تخصصی در سال جاری خبرداد.

حجت الاسلام محمد ابراهیم مولازاده گفت: این دوره های آموزشی در سال جاری برای کارکنان ادارات و همچنین مسئولان تشکل های دینی و بازاریان شهرستان کامیاران برگزار شده است.

وی اظهار داشت: اخلاق در زندگی، مدیریت روش کارگروهی در تشکل های دینی، شبه شناسی و آشنایی با نحله های انحرافی ویژه هیئات مذهبی و معلمین پرورشی آموزش و پرورش و همچنین همایش قاچاق کالا و ارز ویژه کارکنان ادارات شهرستان و اخلاق اسلامی در بازار ویژه کسبه و بازاریان برگزار شده است.

حجت الاسلام مولازاده در بخش دیگری از سخنان خود از ارزیابی سالیانه روحانیون مستقر این اداره خبرداد.

وی اظهارداشت: در طول سال از روحانیون مستقر در سطح شهرستان، بازدید به عمل آمده و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شدیم.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کامیاران افزود: گردهمایی روحانیون مستقر با همکاری دفاتر تابعه و آموزش آنان از دیگر برنامه های انجام شده و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بوده است.

حجت الاسلام مولازاده یادآور شد: روحانیون مستقر در اجرای مراسم مذهبی، حل مشکلات مردم، حل مسائل اجتماعی، تدریس علوم اسلامی، کاهش مفاسد اجتماعی و مبارزه با اعتیاد در مناطق شهری و روستایی موفق بوده اند چرا که در این زمینه در سراسر سال با برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف مهارت های لازم را کسب کرده اند.