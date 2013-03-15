باید به دنبال تبدیل شدن به الگوی کامل جهانی باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار شرکت کنندگان در دومین نشست سراسری هیات های علمی اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در قم، با بیان اینکه حفظ اسلام و عظمت نظام اسلامی نخستین وظیفه مسلمانان است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر مسئله ساختارسازی تاکید داشته‌اند و ملت ایران هم که هیچ‌گاه دچار افراط و تفریط نشده‌اند باید از این پس هم الگویی کامل برای همگان باشند.

وی افزود: فراگیری علم و دانش نخستین گام در مسیر تبدیل شدن به الگوی کامل برای دیگر کشورها است.

این مرجع تقلید با بیان اینکه دومین گام در این زمینه توجه به ایمان و اعتقادات دینی است، گفت: هدف از رسالت انبیای الهی پیوند دادن قلب‌ها با خداوند است زیرا سکولاریسم جایی در میان ادیان الهی مانند اسلام ندارد.

وی ادامه داد: علم و دانش بدون ایمان و اعتقاد به خالق هستی تنها بدبختی انسان و ویرانی جهان را در پی خواهد داشت.

آیت‌الله نوری همدانی با تاکید بر تشکیل حکومت اسلامی به عنوان سومین رکن تبدیل شدن جوامع مسلمان به الگوی کامل بشری عنوان داشت: در اسلام تنها پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) می‌توانند منصب ریاست حکومت را در دست بگیرند و در زمان غیبت هم باید ولی فقیه شجاع و جامع‌الشرایط بر جای آنان بنشیند.

وی اضافه کرد: ملت ایران از طریق انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) توانستند نظام پادشاهی را سرنگون کنند و این مهم‌ترین ثمره انقلاب محسوب می‌شود.

آیت‌الله نوری همدانی وحدت میان مسلمانان را مورد توجه قرار داد و افزود: در طول تاریخ آنچه موجب ضربه به پیکره اسلام و جوامع مسلمان‌نشین شده تفرقه میان پیروان اسلام بوده است.

وی ادامه داد: از جمله مهم‌ترین نیازهای جامعه اسلامی برخورداری از قدرت دفاعی است تا بتوان در مقابل دشمنانی که هیچ گاه کینه‌های خود علیه اسلام و مسلمانان را فراموش نمی‌کنند ایستادگی کرد.

آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به زورگویی و خودبرتر بینی عادت کرده‌اند، تصریح کرد: غربی‌ها حتی حاضر نیستند یک روسری را به عنوان حجاب بر سر یک زن تحمل کنند زیرا این امر را خطری برای خود می‌دانند.

دومین نشست سراسری هیات های علمی اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی با حضور دکتر عین الهی معاون آموزشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و جمعی از مسئولان در قم برگزار شد.