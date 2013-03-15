به گزارش خبرگزاری مهر، حسین چناریان در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان کرمان افزود: یکی از اصلی‌ترین دلایل تصادفات منجر به فوت سرعت بیش از حد و عدم توجه به جلو است که برای جلوگیری از تصادفات ناشی از سرعت غیر مجاز افزایش خودروهای گشت نامحسوس در دستور کار قرار دارد.



وی ادامه داد: در سال‌جاری 1810 فقره تصادف در جاده‌های استان رخ داده است که 478 فقره‌ی آن منجر به فوت 604 نفر شده است.



چناریان با بیان این‌که در مجموع به نسبت سال 90 در تعداد افراد فوتی 6 نفر کاهش داشتیم؛ اظهار داشت: اگرچه در سال‌جاری نسبت به سال گذشته 13 درصد تعداد تصادفات کاهش یافته است؛ اما در شدت تصادفات به ویژه در ماه‌های سوم تا پنجم سال با افزایش مواجه هستیم.



وی افزود: در سال گذشته در سطح استان 250 نفر کاهش کشته در تصادفات جاده‌ای داشته‌ایم و در این خصوص از جمله پنج استان برتر کشور بوده‌ایم.



چناریان هم‌چنین خاطر نشان کرد: از مجموع تصادفات جاده‌ای در سال‌جاری 49 درصد معادل 888 فقره واژگونی خودرو بوده که نشان می‌دهد علت عمده‌ی تصادفات خواب‌آلودگی رانندگان بوده است.



وی هم‌چنین با اشاره به آخرین آمار مشترک وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور ناجا، گفت: بر اساس این آمار 318 نقطه‌ی حادثه‌خیز در سطح راه‌های استان کرمان وجود دارد که تاکنون 57 نقطه برطرف شده است.



چناریان درخواست کرد: علی رغم محدودیت‌های مالی و کمبود بودجه و اعتبارات نقاط حادثه‌خیز توسط دستگاه‌‌های مربوط آشکارسازی و علایم‌گذاری شود.



وی افزود: هم‌چنین باید در جاده‌های استان تقاطع‌های «T» شکل تغییر و ایمنی جاده‌ها افزایش یابد.



چناریان هم‌چنین خواستار روشنایی ورودی شهرها حداقل در ایام نوروز شد.



وی با تاکید بر اطلاع‌رسانی محدودیت‌های ترافیکی به آموزش رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین نیز اشاره کرد؛ و گفت: با هماهنگی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان و پلیس، کار آموزش رانندگان به خوبی انجام شد.



چناریان افزود: در همین رابطه با هماهنگی با سازمان علوم پزشکی باید نسبت به تست اعتیاد و کنترل صحت و سلامت رانندگان خودروهای سنگین از جمله اتوبوس‌ها اقدام شود.



وی خواستار وجود خودروهای آتش‌نشانی و جرثقیل در محورهای استان و نزدیک پلیس راه‌ها شد؛ و گفت: برای کاهش تلفات، وجود خودورهای آتش‌نشانی و جرثقیل برای اعزام سریع به منطقه‌‌ای که حادثه به وقوع پیوسته ضروری است.

