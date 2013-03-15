به گزارش خبرگزاری مهر، "خورخه ماریو برگولیو" طرفدار سرسخت تیم فوتبال سن لورنزوی آرژانتین است. این پاپ 76 ساله آرژانتینی در سال 2008 به عضویت کانون هواداران تیم سن لورنزو درآمده است و روزنامه سان تصاویری از وی منتشر کرده در حالیکه پیراهن تیم سن لورنزو را به دست گرفته است.

باشگاه سن لورنزو هم طی بیانیه‌ای اعلام کرده است: برای ما افتخاری است که اولین پاپ آمریکای جنوبی طرفدار سن لورنزو است. سن لورنزو فصل گذشته در جایگاه دوازدهم لیگ آرژانتین قرار گرفت و یکی از پنج تیم بزرگ آرژانتین است که تا به حال موفق به فتح لیبرتادورس نشده است.