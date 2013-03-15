مسئولان براساس سند توسعه اشتغال حرکت کنند/پایداری اشتغال مهمتر از ایجاد اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر امینی پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: مطالعه و شناسایی ظرفیت های موجود در بحث اشتغال متناسب با نیاز جامعه ضروری است و بررسی این مهم که امکان و ظرفیت ایجاد شغل برای جامعه هدف به ویژه افراد تحصیل کرده و دانشگاهی در استان تا چه میزان است باید در دستور کار شورای اشتغال قرار گیرد.

وی افزود: نگاه و تکیه صرف به آمار و ارقام در بحث اشتغال اشتباه است چرا که درگیر شدن با آمار و ارقام بدون داشتن نقشه راه و سند توسعه اشتغال کاربردی نیست و تاثیری در کاهش آمار بیکاران ندارد.

رئیس دانشگاه کردستان بر توجه به آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی به افراد جویای کار تاکید کرد و ادامه داد: دانشجویانی که به صورت اختیاری در کلاس ها و دوره های آموزش کارآفرینی شرکت کرده اند شانس بیشتری برای پیداکردن فرصت شغلی داشته اند.

امینی با بیان اینکه مشکل اصلی حوزه اشتغال استان کردستان تنها نبود و یا کمبود اعتبارات نیست، یادآور شد: باید مسئولان پایداری شغل های ایجاد شده را نیز مورد بررسی قرار دهند، چرا که پایداری اشتغال مهمتر از ایجاد اشتغال است.

وی در ادامه بیان کرد: ‌راستی آزمایی یکی از الزامات موفقیت در ایجاد اشتغال است و بررسی این مهم که پرداخت تسهیلات تا چه اندازه در تامین معیشت خانواده ها در استان تاثیرگذار بوده است، برای برنامه ریزی و حرکت رو به رشد استان در زمینه اشتغال زایی در سال آینده ضروری است.

رئیس دانشگاه کردستان گفت: ایجاد اشتغال در روستاها و توانمندسازی خانواده ها زمینه مهاجرت معکوس روستائیان از شهرها به روستاها را در كردستان فراهم می کند و توجه به اشتغال روستائیان مانع از افزایش سکونتگاه های غیررسمی و افزایش حاشیه نشینی در اطراف شهرهای استان می شود.

امینی در پايان اظهار داشت: به هر میزان اعتبارات اشتغالزایی به سمت روستاها سوق داده شود به همان میزان نیز بر سلامت روستاها و جامعه شهری افزوده می شود.