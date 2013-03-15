اصولگرایان مقتدرانه در جریان انتخابات گام بردارند/ شرکت سهامی خاص قدرت راه اندازی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی، شامگاه پنچشنبه در همایش منطقه‌ای استان‌های خراسان‌شمالی، رضوی و جنوبی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با عنوان بصیرت و پایداری در محل حسینیه نصرت اظهار کرد: در جریان انتخابات با عنوان اصولگرا باید مقتدرانه و با صداقت اظهار نظر کرد چرا که در برخی از مواقع در جریان انتخابات شاهد حرکاتی از اصولگرایان هستیم که مطابق با شاخص‌های اصولگرایی نیست.

وی با تاکید بر اینکه ضروری است اصولگرایان رفتاری مغایر با شاخص‌های اصولگرایی نداشته باشند، افزود: رفتارهای متناقض و متعارض با جریان اصولگرایی خوشایند و پسندیده نخواهد بود.

وی با اشاره به ائتلاف 1+2 تصریح کرد: ائتلاف 1+2 از سویی می گوید مسئولیت وحدت اصولگرایان را بر عهده دارد و از سوی دیگر مدعی می شود که این وظیفه را شورای ائتلاف بر دوش آنان نهاده است و این تعارضات به دور از شاخص‌های اصولگرایی است.

وی بیان کرد: در جریان انتخابات نه تنها جبهه پایداری و اصولگرایان؛ بلکه همه باید در مسیر انتخابات براساس منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری گام بردارند.

وی اظهار کرد: جبهه پایداری با هر شخص و جریانی که مطابق منویات مقام معظم رهبری حرکت کند، موافق و با مخالفان ولایت فقیه به شدت مخالفت خواهد کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری عنوان کرد: شرکت سهامی خاص قدرت در قالب انتخابات راه اندازی نشود چرا که حرکت و خدمت باید در راه خدا باشد.

وی در خصوص بررسی های صورت گرفته از سوی جبهه پایداری برای معرفی نامزدهای خود بیان کرد: این جبهه در مرحله نخست از میان 70 نفر، 35 نفر را بررسی کرده و 200 شاخص را برای گزینش نامزد اصلح تعریف کرده‌ا است.