ضرورت انتخاب اساتید متدین و متعهد برای دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس موسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره) در دیدار با معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از هیات های جذب اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: در طول تاریخ جوامع اسلامی شاهد هستیم در برخی مقاطع پیشرفتهایی که موجب رضایت الهی شدهاند رخ داده و در برخی مواقع هم بعضی رویدادها سبب سرافکندگی و بازگشت به عقب مسلمانان شدهاند.
وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن نتیجه تلاشها و هدایتگریهای امام راحل بوده و شرایطی را به وجود آورده است که موانع پیش روی ملت ایران برداشته و حرکت به سمت رشد و تعالی آغاز شده است.
رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه حرکت رو به جلوی انقلاب و ملت ایران تنها برای کشور ما سودآور نبوده است، گفت: این حرکت و تداوم آن می تواند برای سایر ملتها هم آموزنده باشد.
وی ادامه داد: حرکت پوینده انقلاب اسلامی نیازمند تلاشها و مجاهدتهای بعدی است تا شتاب آن کاهش نیابد و همچنان ادامه یابد.
آیتالله مصباح یزدی اضافه کرد: عامل اصلی در تکامل افراد تقواست و اگر این امر توسط همگان رعایت شود تنگناها هم توسط خداوند برطرف میشوند.
رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) بیان داشت: اگر این اصول توسط عموم مردم به ویژه نخبگان و خواص جامعه رعایت شوند آنگاه پیشرفت و سعادت در جامعه اسلامی به وجود میآیند؛ باید توجه داشت انگیزههای الهی باید همراه با تقوا و صبر باشند.
نظر شما