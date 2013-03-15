به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان با بیان این‌که امیدواریم در ایام تعطیلات نوروز هیچ‌گونه حادثه‌ای در سطح استان نداشته باشیم؛ اظهار داشت: باید در این ایام طوری عمل کنیم که در صورت بروز حادثه و تصادفات، کم‌ترین ضایعات و تلفات را داشته باشیم.



وی با تاکید بر آمادگی کامل بیمارستان‌ها، گفت: پذیرش بیماران به ویژه مصدومین باید با سرعت بیش‌تر انجام شود.



نجار بر توجه ویژه به مصوبات ستاد نوروزی استان توسط دستگاه‌های مربوط تاکید کرد؛ و گفت: نیروی انتظامی، پلیس راه و راهور، اورژانس و هلال احمر باید با هماهنگی بیش‌تر سعی کنند تا حوادث به حداقل برسد.



وی با بیان این‌که در ایام عید نوروز از مراکز مختلفی که به مسافران نوروزی خدمات ارائه می‌کنند به طور سر زده بازدید خواهد شد؛ اظهار داشت: پایانه‌های استان باید نسبت به نظافت نمازخانه‌ها و مناسب‌سازی سرویس‌های بهداشتی اقدام کنند.



نجار همچنین بر برخورد مناسب از سوی فعالان بخش حمل و نقل با مسافران نوروزی تاکید کرد.

