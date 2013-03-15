برگزاری جشنواره بازیهای بومی و محلی میامی در ایام نوروز

کمال ترابیان، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فرارسیدن ایام نوروز از برگزاری جشنواره بازی های محلی در شهرستان میامیبدین مناسبت خبر داد و گفت: سعی ما بر این است تا با برگزاری بازی های محلی و سنتی مفره، این ایام را به زیباترین روزهای سال 92 تبدیل کنیم.

وی با یادآوری اینکه روز 13 نوروز از ایامی است که مردم و علاقه مندان به طبیعت میامی در مجموعه تفریحی سه چنار گرد هم می آیند اختتامیه این جشنواره را در این مکان برگزار کنیم.

مسئول امور فرهنگی هیئات ورزشی استان سمنان تصریح کرد: هئیت ورزش های بومی محلی شهرستان میامی تاکنون برنامه های مختلفی را برگزار کرده و خوشبختانه با استقبال خوب مردم و علاقه مندان روبرو شده است.

ترابیان گفت: اعزام تیم فوتبال ساحلی به مسابقات استانی، اعزام تیم فوتسال و والیبال بانوان میامی به عنوان نماینده استانی در مسابقات کشوری، برگزاری مسابقات قویترین مردان از برنامه های مهم این هئیت بوده است.

وی افزود: چاپ ویژه نامه ورزش های سنتی، برگزاری مسابقات طناب کشی، جشنواره ورزش های سنتی در روستاهای عباس آباد، جودانه، محمدآباد، بکران، کلاته اسد، قدس، ارمیان، ابراهیم آباد، همت آباد، شریف آباد و گلستان از دیگر برنامه های این هئیت در سطح شهرستان میامی است.

مسئول هئیت ورزش های بومی محلی شهرستان میامی در خاتمه افزود: در این مدت توانسته ایم عنوان موفق ترین و فعال ترین هئیت ورزشی روستایی و عشایری استان سمنان را از آن خود کنیم، افزود: سعی ما بر این است تا بازی هایی که به دست فراموشی سپرده شده و یا در حال فراموشی و برای بزرگان ما یاد آور خاطراتی است را زنده نگه داریم.