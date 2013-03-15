كارگروه توسعه معدن به رياست رييس جمهوري تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي غضنفري در آخرين نشست شوراي عالي معادن در سال 91 ابراز اميدواري كرد تا جلسات اين شورا در سال آينده همچنان تداوم داشته و با حمايت كارگروه توسعه معدن مشكلات و مسائل معدن به سرعت حل شود.

وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز و آثار ناشي از آن بر روي اقتصاد كشور گفت: از نظر اقتصاد دانان وقتي قدرت اقتصاد تحليل پيدا مي كند ، مزيت هاي اقتصادي چند برابر مي شود و در چنين شرايطي بايد از مزيت هاي صادراتي استفاده كرد ، بايد جهت گيري هاي صادراتي را در خصوص اكتشاف ، استخراج و فرآوري ارز بيشتري را وارد كشور كنيم.

از دیدگاه غضنفري حوزه معدن سهم بزرگي در كارهاي وزير و وزارت صنعت، معدن داشته و حوزه اي نيست كه بتوان از آن چشم پوشيد.

وي با قدرداني از همراهي اعضاي شوراي عالي معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال 91 و برگزاري جلسات مستمر با وزير گفت: اعضاي شورا متشكل از مسئولان دولتي و بخش خصوصي، نگاه كاملا تخصصي و علمي داشته و سهم بسيار بزرگي در تحقق اهداف بخش معدن در وزارتخانه ادغامي دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال كارهاي بسياري به واسطه شوراي عالي معادن انجام شد، بايد هم از مجلس شوراي اسلامي به خاطر اصلاح قانون معادن قدرداني كرد و از معاونت معدني نيز به دليل اينكه آيين نامه اين قانون را تدوين كرده ، تشكر مي كنم.

وی با بيان اين مطلب كه اشتياق بسياري براي حل مشكلات معدن در شوراي عالي معادن از ابتداي تشكيل جلسات در وزارتخانه جديد را شاهد بودم، ابراز اميدواري كرد تا سال آينده بيش از گذشته به حوزه معدن به عنوان يكي از اركان اصلي وزارتخانه جديد توجه شود.

وي همچنين با بيان اينكه وي خواهان توجه خاص دولت به بخش معدن شده بود، گفت: نظر دكتر احمدي نژاد نيز اين است كه بايد از فرصت هاي بخش معدن استفاده كرده و مانع عاطل و باطل شدن آن شد.

تشكيل كارگروه توسعه معدن به رياست دكتر احمدي نژاد

غضنفري افزود: به همين دليل دكتر احمدي نژاد با استقبال از ديدگاه وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي نگاه خاص تر به حوزه معدن گفت: رييس جمهوري پيشنهاد ايجاد كارگروه توسعه معدن را در يكي ازجلسات هيات دولت مطرح كرد ، كارگروه تشكيل شد و مصوبه آن نيز صادر شد.

وی تاكيد كرد: راه اندازي چنين كارگروهي به رياست دكتر احمدي نژاد، نشان از اهميت بالاي حوزه معدن و صنايع معدني نزد دولت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشكيل سه جلسه كارگروه توسعه معدن تا زمان حاضر خبرداد و گفت: در جلسه نخست موضوع درآمد زايي براي حوزه معدن مورد توجه بود، اما در جلسات بعدي بتدريج نگاه ها تخصصي تر شد كه بايد به معدن در حوزه هاي اكتشاف، تربيت، آموزش واگذاري كمك كنيم و هرچه جلوتر مي رويم ، نگاه ها تخصصي مي شود.

غضنفري اين توضيح را نيز داد كه كار گروه توسعه معدن به سمت نگاه هاي تخصصي به حوزه معدن است و پشتيباني خوبي براي شوراي عالي معادن محسوب مي شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تصريح براينكه خوشحالم كه آغاز سال 92 كارگروه پشتيبان براي شورا داريم، گفت: چون كارگروه توسعه معدن اصل صدو بيست و هفتي و صدو بيست و هشتي است ، قدرت بالايي دارد و مصوبه آن مصوبه دولت محسوب مي شود ، به استان ها اختيارات خوبي داده مي شود كه اگر بخواهند مي توانند پهنه اي اكتشافي يا انحرافي را در چارچوب قانون واگذار كنند.