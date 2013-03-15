رونمایی از سامانه ملی املاک آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اكبر متكان - معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم در مراسم رونمايي از سامانه املاك آموزش عالي كشور، ضرورت تجميع اطلاعات، وضعيت املاك و ساختمانهاي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي را عامل اصلي برنامهريزي براي طراحي و راهاندازي اين سامانه دانست و گفت: اين سامانه به مانند ديگر ماژولهاي فعال در سامانه دانشگاهي ايران (سادا) با قابليتهاي منحصر به فردی برنامهريزي شده است.
وی امكان ارتباط با ديگر سامانههاي سادا همچون دبيرخانه، اداري، آموزشي، طرحهاي عمراني، مالي و غیره را از جمله خصوصيات و ويژگيهاي سامانه املاك آموزش عالي كشور دانست و اظهار اميدواري كرد که با حمايتهايي كه از سوي رؤسا و مسئولان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در خصوص بروز رساني اطلاعات اين سامانه صورت ميگيرد، در آينده نزديك با اضافه شدن امكانات فني و تخصصيتر در حوزه جمعآوري اطلاعات ساختمانها و املاك حوزه آموزش عالي كشور شاهد تكامل بيشتر و بهتر اين سامانه باشيم.
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