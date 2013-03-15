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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

امانی :

ستاد اسکان خراسان شمالی آماده پذیرش مسافرین نوروزی است

ستاد اسکان خراسان شمالی آماده پذیرش مسافرین نوروزی است

بجنورد - خبرگزاری مهر: قائم مقام ستاد اسكان آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: طبق روال همه ساله ستاد اسکان خراسان شمالی آماده پذیرش مسافرین نوروزی است.

امان الله امانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ستاد کار خود را با هفت پایگاه پذیرش، رسما  از روز  28 اسفند ماه جاری آغاز می کند.

وی با اعلام آمادگی کامل ستاد برای ارائه خدمات به میهمانان نوروزی اظهار داشت: این تعداد پایگاه ستاد اسکان خراسان شمالي، در قالب 195 آموزشگاه و يك هزار و 450 كلاس آماده استقبال ازمسافرین و زائرین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) است.

امانی تصریح کرد: هم اکنون تمامی عوامل اجرايي ستاد اسكان فرهنگيان در خراسان شمالی با تلاش مستمر و شبانه روزی، به آماده سازي آموزشگاهها و مدارس مشغولند تا بتوانند در ايام نوروز میزبان خوبی برای ميهمانان نوروز 92 که از این استان عبور می کنند، باشند.

قائم مقام ستاد اسكان آموزش و پرورش خراسان شمالي اعلام کرد: آغاز پذیرش و مراسم استقبال اولين مسافران نوروزي که وارد این استان می شوند، با حضور مسئولان استاني برگزار خواهد شد.

استان خراسان شمالی با 867 هزار نفر جمعیت در مسیر جاده آسیایی قرار دارد و همه ساله میلیونها مسافر و زائر از این مسیر تردد می کنند.
 

کد مطلب 2019004

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