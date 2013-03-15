سايت ستايشگران نور در استان کردستان راه اندازي شد

حجت الاسلام مسعود صفي ياري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اين سايت به منظور اطلاع رساني اخبار و رويدادهاي حوزه مداحان استان، انعکاس دوره هاي آموزشي و همچنين معرفي مداحان سطح استان کردستان راه اندازي شده است.

وي افزود: اين سايت شامل بخش هاي مختلفي از جمله بخش خبر، معرفي مداحان، تازه هاي مداحي، معرفي کتاب و نرم افزار در حوزه مداحان، آموزش مداحي و غيره است.

مدير کل تبليغات اسلامي کردستان ادامه داد: اين سايت از سال 91 در استان راه اندازي و اخيرا نيز به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز کرده است.

گفتني است، سايت ستايشگران نور استان کردستان به آدرس www.madahan-kd.ir در اختيار علاقمندان و کاربران است.

نخستين دوره آموزشي تخصصي مداحان در سنندج برگزار شد

حجت الاسلام صفی یاری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: نخستین دوره آموزشی تخصصی مداحان با حضور 150 نفر از مداحان استان در مجتمع فرهنگي آموزشي نور سنندج برگزار شد.

وی اظهار داشت: در اين دوره آموزشي مداحان زير نظر استاد خرسندي رئيس کانون مداحان و شعراي آئيني کشور به تدريس اصول مداحي پرداختند.

مدير کل تبليغات اسلامي کردستان یادآور شد: اداره تبلیغات اسلامي کردستان با همکاري کانون مداحان استان اين دوره آموزشي را در سنندج برگزار کرد و انتظار مي رود كه زمينه براي برگزاري دوره هاي آموزشي اين چنين بيشتري در استان كردستان فراهم شود.