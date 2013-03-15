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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

باقری لنکرانی:

حضور سیاسی پر خرج در عرصه انتخابات روا نیست/ مدیریت اقتصادی دچار وادادگی است

حضور سیاسی پر خرج در عرصه انتخابات روا نیست/ مدیریت اقتصادی دچار وادادگی است

مشهد - خبرگزاری مهر: سخنگوی جبهه پایداری گفت: روا نیست که در عرصه انتخابات حضور سیاسی پرخرج و با تزویر داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری‌لنکرانی، شامگاه پنچشنبه در همایش منطقه‌ای استان‌های خراسان‌شمالی، رضوی و جنوبی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با عنوان بصیرت و پایداری در حسینیه نصرت با تاکید بر اینکه روا نیست که در عرصه انتخابات حضور سیاسی پرخرج، مسرفانه و با تزویر داشته باشیم، اظهار کرد: جبهه پایداری منتقد جدی دولت است چرا که دولت با وجود تلاش های زیاد کاستی های فراوانی دارد.

حاشیه سازی در دولت

وی تصریح کرد: پاسداری احکام اسلامی توسط رئیس جمهور به شکل شایسته ای صورت نگرفته و این امر در حالی است که حاشیه‌سازی در دولت دهم بیداد می‌کند.

وی ادامه داد: مهمترین انتقاد جبهه پایداری سوءاستفاده از امکانات دولتی برای ترویج و تبلیغ شخصی و مدیریت ضعیف اقتصادی است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به قشر برخوردار علاوه بر شعارهای بسیار، کم‌رنگ بوده است، افزود: مدیریت اقتصادی در دولت دهم دچار وادادگی شده و تصمیمات اقتصادی کارآمدی این دولت را زیر سؤال برده است.

سخنگوی جبهه پایداری تاکید کرد: این جبهه از رئیس جمهور و رئیس مجلس به دلیل داستان یکشنبه کذایی انتقاد دارد و این گونه اقدامات را صحیح نمی داند چرا که باید فضا از تشنج و تنش دور شود.

وی در خصوص 22 بهمن در قم گفت: این جریان هیچ گونه ارتباطی با جبهه پایداری نداشته و ما معتقد به اعتراض قانون‌مند هستیم.

باقری‌لنکرانی با تاکید بر اینکه باید تقوای سیاسی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم، افزود: سیاست عین دیانت است و برخی دین خود را سیاسی نکنند.

منصب ریاست جمهوری با انشاء گفتن در تعارض است

وی با اشاره به شاخصه های کاندیدای اصلح بیان کرد: کسی که با عنوان شخص اصلح در عرصه انتخابات ریاست جمهوری حضور می یابد باید وابسته به اعتقادات و گوش به فرمان فرمایشات مقام معظم رهبری باشد و نباید عده‌ای کثیر را بدون شناخت، اعتماد و صلاحیت به دور خود جمع کنیم.

وی با بیان اینکه برای جلب آراء نباید خلاف شرع کرد، افزود: منصب ریاست جمهوری با انشاء گفتن و صحبت کردن در تعارض است و رئیس جمهور باید توان اجرایی داشته باشد.

سخنگوی جبهه پایداری  تصریح کرد: برخی از افراد در جریان انتخابات به دنبال احیا مسیر گذشته و بازگشت به هشت سال پیش است و این تقلب گفتمانی پسندیده نیست.

باقری لنکرانی یادآور شد: حرکت‌ها باید در مسیر احیا و اصلاح باشد و بازگشت به مسیر گذشته مشکلی را حل نخواهد کرد.

سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به انتقادهایی که به جبهه پایداری می شود، افزود: این که چرا جبهه پایداری به دنبال جذب حداکثری، دفع حداقلی و وحدت عمومی نیست و اینکه نباید جبهه پایداری خود را محدود به تعداد کمی اصولگرا کند از جمله انتقادهایی است که به جبهه پایداری می شود.

 

کد مطلب 2019006

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