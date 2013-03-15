ایجاد 54 هزار فرصت شغلی در کردستان/پرداخت 20 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باغبانیان پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و همچنين كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان کردستان كه به صورت همزمان برگزار شد، اظهار داشت: تعهد امسال استان ایجاد 50 هزار و 208 فرصت شغلی بود که با ایجاد 54 هزار و 848 فرصت شغلی بیشتر از تعهدات عمل شده است.

وی با تقدیر از تعدادی از بانک ها در پرداخت به موقع تسهیلات اشتغال به متقاضیان معرفی شده از سوی دستگاه ها و نهادهای مجری اشتغال زایی استان افزود: بانک تجارت 100 درصد تعهدات خود را عملی کرده و بانک ملت نیز با تحقق 50 درصدی تعهدات، در بین بانک های عامل موفق عمل کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی کردستان ادامه داد: بیشترین سهم تسهیلات اشتغال زایی در دو حوزه کسب و کار خرد و مشاغل خانگی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان پرداخت شده است.

باغبانیان به میزان پرداخت تسهیلات اشتغال زایی سال جاری از سوی بانک های عامل اشاره کرد و یادآور شد: 460 میلیارد ریال سهم تسهیلات اشتغال سال گذشته به منظور اجرای 14 هزار و 913 فرصت شغلی در سال جاری از سوی بانک های عامل استان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: سهم پرداختی تسهیلات اشتغال های خرد سال گذشته که در سال جاری پرداخت شد، 277 میلیارد ریال برای ایجاد سه هزار و 568 شغل بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی کردستان سهم تسهیلات پرداختی مشاغل خانگی مربوط به سال جاری را نیز 89 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این میزان تسهیلات برای ایجاد دو هزار و 289 طرح در زمینه مشاغل خانگی پرداخت شده است.

باغبانیان افزود: 108 میلیارد ریال از سهم تسهیلات اشتغال استان برای ایجاد هزار و 238 شغل در حوزه مشاغل کسب ‌و‌ کار خرد پرداخت شده است.

وی سهم کل اعتبار ابلاغی امسال استان در زمینه تسهیلات اشتغال زایی در حوزه مشاغل خانگی را 58 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون تنها 9 میلیارد تومان از این میزان پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی کردستان ادامه داد: 43 میلیارد تومان نیز سهمیه استان در زمینه کسب و کار خرد بود که تاکنون 11 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

باغبانیان با ارائه گزارشی به میزان تسهیلات پرداختی بانک های عامل استان در راستای ایجاد اشتغال اشاره کرد و یادآور شد: سهم بانک صادرات در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال زایی 13 میلیارد تومان بود که سه میلیارد تومان آن پرداخت شده است و بانک کشاورزی نیز 20 میلیارد تومان از سهم 27 میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال زایی را پرداخت کرده است.

وی در ادامه به تدوین سند توسعه اشتغال در استان اشاره کرد و بیان کرد: حرکت بر اساس این سند مسیر دستیابی به اهداف حوزه اشتغال را تسهیل می کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی کردستان گفت: تعیین سهمیه تسهیلات اشتغال از سوی شورای مرکزی صورت می گیرد و استان کمترین دخالتی در تعیین سهم ادارات و نهادها ندارد.

باغبانیان افزود: تسهیلات اشتغال زایی برای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دیده نشده بود و اختصاص 100 میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبارات و سهم اداره کل تعاون استان بود که بین دستگاه های مختلف توزیع شد.

وی در پایان از اعطای تسهیلات به صنعتگران در قالب تعاونی ها خبرداد و اظهار داشت: با تحقق این مهم ضمن رفع موانع و مشکلات هنرمندان صنعتگر استان، شاهد توسعه و تقویت صنایع دستی به ویژه در حوزه صادرات خواهیم بود.