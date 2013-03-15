درمان سرپایی 80 هزار بیمار در اردبیل/ آماده باش اورژانسها در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قبادی شامگاه پنج شنبه در حاشیه بازدید از مراکز اورژانس اردبیل تصریح کرد: این تعداد به دلیل عدم نیاز به بستری شدن به صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفته اند.

معاون درمان علوم پزشکی استان افزود: علاوه بر این نزدیک به 100 هزار بیمار نیز در طول سال در مراکز درمانی و بیمارستانها بستری شده اند.

قبادی با بیان اینکه امکانات فیزیکی بیمارستانهای اردبیل نیازمند توسعه است، اضافه کرد: در صورتی که پروژه های عمرانی در دست اجرا از جمله بیمارستان سوانح و سوختگی، تغییر ساختمان بیماستان فاطمی و تغییر ساختمان بیمارستان علوی تکمیل شود می توان به فضای فیزیکی درمانی قابل توجهی دست یافت.

معاون درمان علوم پزشکی استان با اعلام آمادگی مراکز اورژانس برای پذیرش بیماران عنوان کرد: هم اکنون 47 درمانگاه و بیمارستان دولتی، دانشگاهی و خصوصی در آماده باش امدادهای نوروزی هستند.

وی افزود: علاوه بر این تلاش می شود به منظور استفاده بهینه از خدمات درمانی اطلاعات کامل در اختیار مسافران قرار بگیرد.