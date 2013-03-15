فعالیت 19 هتل در گلستان/ نرخ نوروزی هتل ها

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز سال 91 حدود 6.5 میلیون مسافر به گلستان سفر کردند و پیش بینی می شود نوروز جدید 10 تا 15 درصد به شمار این مسافران افزوده شود.

نگاهی به نرخ قیمت هتل ها در گلستان نشان از آن دارد که مسئولان استان برای ایام نوروز تخفیف ویژه ای در نظر گرفته اند تا مسافران بتوانند برای اقامت از هتل ها و مهمانپذیرها استفاده کنند.

تعرفه اقامت در هتل دو ستاره در شهرستان کردکوی در اتاق های یک تخته 530 هزار ریال و دو تخته 862 هزار ریال با نفر اضافه 248 هزار ریال و سوئیت یک خوابه یک میلیون و 695 هزار ریال به ازای هر شب اقامت تعیین شده است.

نرخ اقامت در هتل چهار ستاره در گرگان در ابتدای جاده گرگان به ساری شامل اتاق یک تخته 104 هزار تومان، دو تخته 149 هزار و 800 تومان، نفر اضافه 38 هزار و 600 تومان و سوئیت یک خوابه 199 هزار و 300 تومان است.

همچنین نرخ اقامت در هتل یک ستاره در گرگان انتهای خیابان جمهوری به ازای اتاقهای یک تخته 35 هزار و 700 تومان، دو تخته 55 هزار و 375 تومان، نفر اضافه 159 هزار و 162 تومان است.

نرخ اقامت در هتل دو ستاره خیابان جمهوری گرگان به ازای هر شب اقامت در اتاق یک تخته 424 هزار و 533 ریال، دو تخته 672 هزار و 827 ریال، نفر اضافه 196 هزار و 53 تومان و یک میلیون و 398 هزار و 250 ریال تعیین شد.

قیمت اتاقها در هتل دو ستاره خیابان جرجان گرگان به ازای یک تخته 424 هزار و 533 ریال، دو تخته 672 هزار و 837 ریال؛ نفر اضافه 196 هزار و 53 ریال و سوئیت یک خوابه یک میلیون و 398 هزار و 250 ریال است.

قیمت اتاق در هتل یک ستاره خیابان امام خمینی (ره) گرگان، به ازای اتاق یک تخته 357 هزار ریال، دو تخته 550 هزار و 345 ریال، نفر اضافه 159 هزار و 62 ریال است.

نرخ اتاق در هتل دو ستاره بلوار ناهارخوران عدالت 96 شامل اتاق یک تخته 535 هزار و 500 ریال، دو تخته 862 هزار و 250 ریال، نفر اضافه 248 هزار و 413 ریال، سدوئیت یک خوابه یک میلیون و 695 هزار ریال نرخ گذاری شد.

نرخ اتاق در هتل دو ستاره ناهارخوران جنب محیط زیست به ازای اتاق یک خوابه، 424 هزار و 533 ریال، دو تخته 672 هزار و 828 ریال و نفر اضافه 196 هزار و 53 ریال است.

قیمت اتاق در هتل دو ستاره بلوار ناهارخوران جنب میدان به ازای یک یک تخت 424 هزار و 533 ریال، دو تخته 672 هزار و 838 هزار ریال، نفر اضافه 196 هزار و 53 ریال و سوئیت اضافه یک میلیون و 547 هزار ریال تعیین شده است.

نرخ هتل دو ستاره در انتهای بلوار ناهارخوران گرگان نیز به ازای اتاق یک تخته 559 هزار و 50 تومان، دو تخته 949 هزار و 25 تومان، نفر اضافه 273 هزار و 254 ریال، و سوئیت یک خوابه یک میلیون و 865 هزار و 325 ریال است.

علاوه بر این، نرخ هتل دو ستاره در روستای زیارت گرگان به ازای یک تخت، 459 هزار و 638 ریال، دو تخته 719 هزار و 504 ریال، نفر اضافه 217 هزار و 76 ریال و سوئیت یک خوابه یک میلیون و 542 هزار ریال است.

نرخ هتل در علی آباد کتول بعد از فرمانداری و روبرو فرمانداری به ازای اتاق یک تخته 424 هزار و 533 ریال، دو تخته 673 هزار و 838 ریال، نفر اضافه 196 هزار و 53 ریال و سوئیت یک خوابه یک میلیون و 398 هزار و 250 ریال است.

همچنین نرخ هتل یک ستاره در خیابان شهید بهشتی آزادشهر نیز به ازای اتاق یک تخته 352 هزار ریال، دو تخته 550 هزار و 475 ریال و نفر اضافه 159 هزار و 162 ریال نرخ گذاری شده است.

نرخ هتل دو ستاره در آزادشهر کمربندی روبروی ایران خودرو به ازای اتاق یک تخته 424 هزار و 533 ریال، دو تخته 623 هزار و 828 ریال، نفر اضافه 196 هزار و 52 ریال و سوئیت یک خوابه یک میلیون و 398 هزار و 250 ریال تعیین شد.

قیمت اتاق هتل دو ستاره مینودشت به ازای اتاق یک تخته 424 هزار و 533 ریال، دو تخته 663 هزار و 838 ریال، نفر اضافه 196 هزار و 53 ریال است.

قیمت اتاق در هتل یک ستاره در میدان امام علی (ع) گنبد به ازای اتاق یک تخته 357 هزار ریال، دو تخته 550 هزار و 375 ریال و نفر اضافه 159 هزار و 162 ریال است.

همچنین قیمت اتاق در هتل دو ستاره در گنبد به ازای اتاق یک تخته 424 هزار و 533 ریال، دو تخته 672 هزار و 828 ریال و نفر اضافه 196 هزار و 53 ریال تعیین شده است.