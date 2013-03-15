سابقه دفاع از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی امتیاز جذب در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر بیژن رنجبر رييس دانشگاه تربیت مدرس در نشست هیئت اجرایی جذب دانشگاه با اعضای هیئت علمی جدید گفت: توجه به بحث اسلامي شدن دانشگاه‌ها در راستاي انقلاب فرهنگي در همه دانشگاه‌ها به ويژه دانشگاه تربيت مدرس بسيار حائز اهميت است و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه نيز بايد داراي شرايط ويژه اي باشند .

وي اظهار داشت: شرايط عمومي جذب اعضاي هيات علمي در همه دانشگاه تقريبا يكسان است اما در دانشگاه تربيت مدرس شرايط ويژه اي علاوه بر شرايط عمومي جهت استخدام اعضاي هيات علمي لحاظ مي شود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از جمله این شرایط به داشتن سطح متناسب از آگاهي و معارف ديني، داشتن سوابق دفاع از آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي، توانايي در جهت ارتقاي ديني و پرورش نسل دانشجوي مومن، انقلابي و اميدوار با هويت اسلامي، التزام عملي به گسترش و تقويت ايمان و تزكيه نفس و افزايش باور عمومي نسبت به عقايد اسلامي و اعتلاي روح معنويت و فضايل اخلاقي و التزام به گسترش و تقويت برنامه هاي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و اعتقاد به بومي سازي علم اشاره كرد.

رنجبر خاطر نشان كرد: دانش آموختگان اين دانشگاه طي تحصيل خود 14 واحد صلاحيت مدرسي را مي گذرانند و اين داش آموختگان در هر دانشگاهي كه جذب شوند به صورت مربي پايه 3 يا استاديار پايه 3 استخدام خواهند شد.

وي با اشاره به اينكه همه اساتيد اين دانشگاه انقلابي و مدافع رهبري و انقلاب هستند، تاكيد كرد: از ميان 5 هزار مراجعه كننده به دانشگاه در فراخوان استخدام عضو هيات علمي، 134 نفر استخدامي و 75 نفر بورسيه پذيرفته شدند كه اين امر نشان از توجه دانشگاه در جذب اعضاي هيات علمي آن است.

رنجبر به موفقيت علمي و پژوهشي دانشگاه اشاره و تصريح كرد: بر اساس آمار ISI و اسكوپوس دانشگاه تربيت مدرس در ميان 3 دانشگاه برتر كشور قرار دارد و توليدات علمي ما سالانه بيش از 2 هزار عنوان مقاله است.

وی تاکید کرد: به موازات همه اين موفقيت هاي علمي و فناوري، ما رسالت فرهنگي خود را نيز پيش مي بريم و با توجه به اينكه محصول دانشگاه تربيت مدرس، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها هستند، گسترش برنامه هاي اسلامي شدن دانشگاه‌ها در اين دانشگاه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.