کمک انجمنهای علمی پزشکی در شرایط سخت اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل اکبری در نشست مشترک روسا و دبیران انجمن های علمی گروه پزشکی با معاون آموزشی و مدیران این معاونت که در ستاد وزارت بهداشت، اظهار داشت: تدوین راهنماهای بالینی از تاکیدات دکتر طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت است، این کار باید دو سال پیش در کشور انجام می شد ولی به رغم زحمات خوبی که در عرصه سیاستگذاری سلامت انجام شده است، این راهنماها به دلایلی تدوین نشده است و انجمن های علمی گروه پزشکی می توانند با انجام این کار تحولی جدید در عرصه علم پزشکی به وجود بیاورند.

وی افزود: اصلا" زیبنده نیست که گروهی از مردم به دلیل بیماری گاهی در چرخه ای قرار بگیرند که مجبور شوند برای درمان خود زندگی شان را هزینه کرده و به زیرخط فقر بروند.

وی ادامه داد: طراحی راهنماهای بالینی کمک می کند که مشکلاتی از این دست برای مردم پیش نیاید و جلوی بسیاری از کارهای مازاد و غیرضرور پزشکی گرفته شود.

دکتر اکبری با اعلام اینکه میانگین سواد در کشور ما 2/7 سال و در کشورهای پیشرفته 7/14 سال است، اظهار داشت: فاصله ما با این کشورها زیاد نیست و می توانیم با کمک انجمن ها به سطح علمی آنها برسیم.

وی انجمن های علمی گروه پزشکی را مناسب ترین حوزه ها برای رشد علمی کشور دانست و گفت: الان کشور در دوره سخت اقتصادی است و جا دارد انجمن های علمی با پتانسیل هایی که دارند، مثل همیشه که گروه های پزشکی سردرمدار کارهای بزرگ در کشور بوده اند وارد عمل شده و حرکت های جدید علمی را آغاز کرده و به سرانجام برسانند.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده همکاری همه جانبه با انجمن های علمی گروه پزشکی

در ادامه این نشست دکتر بهرام عین اللهی در نشست مدیران معاونت آموزشی با روسا و دبیران انجمن های گروه علوم پزشکی گفت: طراحی برنامه های درسی، ارزشیابی و اعتباربخشی ها و تدوین راهنماهای بالینی بخشی از محورهایی است که معاونت آموزشی آمادگی دارد با انجمن های علمی گروه پزشکی همکاری کند.

وی افزود: هیات مدیره انجمن ها با در نظر داشتن بحث اقتصاد مقاومتی و تحول در بحث علمی گروه پزشکی با تدوین راهنماهای بالینی می توانند نقش تاریخی امروز خود را ایفا کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ورود به عرصه تولید تجهیزات پزشکی را میدان دیگری برای خدمت رسانی انجمن های گروه علوم پزشکی به نظام سلامت دانست و ادامه داد: چرا باید برخی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور از خارج بیاید در حالی که انجمن ها امروزه با کمک شرکت های دانش بنیان و کاهش ریسک تولید در کشور، می توانند به راحتی این اقلام را در کشور تولید کنند.

وی افزود: این توانایی در جامعه پزشکی کشور وجود دارد که انجمن ها به دنبال راهی باشند که هم بیماران را درمان کند و هم هزینه های ارزی دولتی و هزنه های ریالی مردم از جیب شان را برای درمان، کاهش دهد.

دکتر عین اللهی افزود: یک جستجوی کوچک در گوگل نشان می دهد منابع درسی ایرانی در عرصه علوم پزشکی بسیار کم است در حالی که انجمن ها معدن تولید علم و تولید دی وی دی های آموزشی در زمینه های مختلف هستند و می توانند با کمک گرفتن از امکانات مولتی مدیا در فضای مجازی با تمام دنیا ارتباط داشته و این آرشیوهای علمی خود را در اختیار دنیا قرار دهند.

معاون آموزشی ادامه داد: این تولیدات گاهی می تواند برای یک انجمن منبع درآمد هم باشد چرا که بسیاری از سی دی ها و دی وی دی های آموزشی در بهترین و معتبرترین کنگره های علمی دنیا با قیمت مناسبی به فروش می رسند.

برگزاری 4000 کنگره آموزشی در یکسال توسط انجمن ها

وی شاخص اصلی انجمن های علمی گروه علوم پزشکی را شاخص آموزشی دانست و نه صنفی و گفت: هم اکنون انجمن ها با برگزاری کنگره های آموزشی مختلف کارهای بسیار خوبی انجام می دهند به نحوی که طی سال گذشته 4000 کنگره از این نوع کنگره ها توسط انجمن ها برگزار شده است ولی ظرفیت بسیار زیاد انجمن ها نباید فقط محدود به این کار شود.

عین اللهی افزود: در کدام دانشگاه علوم پزشکی کشور درمان بیماران شیمیایی تدریس می شد ولی پزشکان ما به این درمان ها دست یافتند. بنابراین نگاهی به گذشته نشان می دهد با توانایی های موجود و استعدادهای بالقوه می توان از شرایط تحریم فعلی نیز با موفقیت عبور کرد.