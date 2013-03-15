35 میلیارد ریال اعتبار برای عمران مرز رسمی باشماق مریوان هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه كه همزمان با جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت مرز باشماق، مطالعات جامع این مرز در دستور کار قرار گرفت و قرارداد آن در سال 90 با شرکت مشاور منعقد شد.

وی افزود: مطالعات این مرز در هفت مرحله انجام شد و در جلسات مختلف کارشناسی با حضور ادارات عضو کمیسیون ساماندهی مبادلات مرزی، موارد اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان ادامه داد: محدوده فعلی مرز باشماق 28 هکتار است که با الحاق 50 هکتار دیگر به 78 هکتار افزایش می یابد.

قادری یادآور شد: عمده ترین کاربری ها که با ظرفیت بالایی در این طرح مورد توجه قرار گرفت کاربری های پارکینگ و انبار است که اداره و اجرا کننده طرح در افق 1400 است.

وی بیان کرد: تاکنون سه میلیارد و 500 میلیون تومان برای اقدامات عمرانی در مرز باشماق هزینه شده است که در این راستا توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های استان نیز هشت میلیارد تومان هزینه شده است.

مرز باشماق مریوان رتبه پنجم صادرات کشور را کسب می کند

مشاور طرح جامع مرز رسمی باشماق مریوان نیز در این جلسه در خصوص مطالعات صورت گرفته برای ایجاد منطقه تجاری در این مرز گفت: مرز باشماق مریوان در افق 1400 رتبه پنجم صادرات از مرزهای رسمی کشور را خواهد داشت.

پیام محمودی کردستانی اظهار داشت: روش انجام طرح جامع مرز باشماق در دو بخش شامل روش شناسی و مفاهیم نظری و به کارگیری اصول مورد مطالعه در امور برنامه ریزی و طراحی شهری مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله اول گروه های سهیم شناسایی و اثرپذیری و اثردهی آنها روی مرز باشماق مورد بررسی قرار گرفت و نیازهای موجود در شش گروه دسته بندی شد و بعد از طی این مراحل چشم اندازی مقدماتی به دست آمد و با توجه به فرایندهای استاندارد موجود در نهایت اهداف کلان تدوین شد.

مشاور طرح جامع مرز رسمی باشماق مریوان ادامه داد: بحث های کیفی طراحی شهری، سنجش نظام فرح کالبدی، استخوان بندی فضای محدوده و مباحث زیست محیطی در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

محمودی کردستانی یادآور شد: با توجه به بررسی های انجام شده در این طرح جنوب و شرق مرز باشماق به عنوان اراضی بهینه برای توسعه مرز در نظر گرفته شده است.