160 مبلغ در طرح آرامش بهاری در زابل شرکت می کنند

حجت الاسلام جواد خلیلی در گفتگو با مهر افزود: به منظور اجرای طرح آرامش بهاری و توجه به معنویات میهمانان نوروزی تعداد 60 مبلغ از خارج از استان و تعداد 100 مبلغ از منطقه سیستان وظیفه امور تبلیغی و پاسخ به سوالات شرعی در این ایام را بر عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد 30 هزار نفر از بقعه «بی بی دوست» در سیستان بازدید کرده اند افزود:با توجه به افزایش و تعدد مکان های درنظر گرفته شده در سال جاری پیش بینی می شود این آمار امسال به 100 هزار نفر برسد.

وی افزود : در طرح آرامش بهاری امسال همچنین نسبت به برپایی نمایشگاه فعالیت های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و بقاع متبرکه اقدام خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر ارایه احادیث و روایت های مربوط به حجاب و عفاف و اجرای برنامه های فرهنگی در این طرح نسبت به توزیع اقلام فرهنگی، پذیرایی و اسکان موقت مسافران در بقعه بی بی دوست نیز اقدام خواهد شد.