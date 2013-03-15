توسعه اشتغال پایدار محور اصلي برنامه های دولت در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه كه همزمان با كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: تمامی حمایت ها و تسهیلات دولت به اشتغال به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت شرایط مناسبی برای توسعه اشتغال پایدار فراهم آورده که با بهره برداری از طرح های این بخش، شاهد توسعه استان خواهیم بود.

وی افزود: تداوم برنامه ریزی مسئولین و کارشناسان برنامه ریزی استان برای رونق بخشیدن به موضوع مهم اشتغال پایدار و تدوین طرح های جامع با بهره گیری بیشتر از استعدادها و ظرفیت های منطقه، همواره باید محور همه فعالیت ها باشد.

استاندار کردستان کسب مقام برتر استان را در بخش پرداخت تسهیلات ویژه توسعه کشاورزی بیانگر تلاش و کوشش فعالان این حوزه دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی اعتبارات اختصاص یافته در این بخش به صاحبان طرح های اشتغالزا پرداخت شده با تلاش متولیان امر و نگاه ویژه دولت خدمتگزار به توسعه کردستان اعتبار بیشتری جذب خواهیم کرد.

شهبازی تلاش برای جذب سرمایه گذاری در کردستان و به حداقل رساندن بروکراسی اداری در این بخش، همراهی بانک های عامل و همت مسئولین برای اشتغالزای در سطح استان را بسیار ضروری عنوان کرد و بر آن تاکید کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی جامع و تدوین راهکارهای عملیاتی برای توسعه منطقه از سوی شورای برنامه ریزی استان بسیار حایز اهمیت است، یادآور شد: هرگونه بی برنامه گی و سهل انگاری در این بخش ظلم به مردم کردستان است.

استاندار کردستان از عدم حضور تعدادی از مدیران اعضای اصلی شورای برنامه ریزی استان انتقاد کرد و بیان کرد: مدیران موظف هستند شخصا در جلسات مهم استان حضور داشته باشند و در صورت هرگونه مشکلی برای در عدم حضور آنها، حتما باید مکتوب اعلام کنند و با گرفتن مرخصی و ارائه برنامه های دستگاه اجرایی خود به جلسات، جایگاه جلسات تصمیم گیری استان را حفظ کنند.

شهبازی گفت: از این به بعد با مدیرانی که به جلسات نگاه بی توجهی داشته باشند، بدون برنامه و ارائه طریق به جلسه بیایند و یا غیبت کنند شدیدا برخورد می شود.

وی با اشاره به وجود فضای صمیمی و دوستی در مدیریت استان افزود: نگه داشتن حرمت و جایگاه مدیران از سوی ما نباید موجب کم توجهی آنها به مسایل مهم استان شود و در راستای خدمتگزاری بهتر به مردم کردستان با هرگونه سوء استفاده از سوی مدیران به شدت برخورد می شود.

استاندارکردستان، ارائه آمارهای درست، واقعی و شفاف از کارهای صورت گرفته و در دست اقدام از سوی مدیران دستگاه های اجرایی در جلسات استان را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: خبرنگاران نیز باید با اطلاع رسانی آن خدمات ارزشمند نظام را در کردستان به اطلاع مردم برسانند.

شهبازی بهره گیری بیشتر مدیران کردستان از توانمندی های جامعه دانشگاهی و تحقیقات علمی آنها در زمینه توسعه همه جانبه استان را ضروری عنوان کرد و یادآور شد: برای توسعه همه جانبه کردستان از همه تکنیک های علمی، تجارب مدیران و سرمایه غنی ارتباط نزدیک با مردم فرهنگی این استان بهره می گیریم.