کشت چغندر در 2200 هکتار اراضی میامی آغاز شد

عباسعلی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز کشت چغندر در دو هزار و 200 هکتار از اراضی شهرستان میامی افزود: برای کاشت این محصول از بذور تک جوانه ای (مونوژرم) استفاده می شود.

و کارخانه قند شاهرود را اولویت اول فروش خریدار چغندر قند کشاورزان منطقه ذکر کرد و اظهار داشت: همچنین برای فروش این محصول کشاورزی با کارخانه های قند شیروان و جوین نی زقرار داد بسته شده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان میامی تصریح کرد: شرکت های بیمه نیز با داشتن یک نماینده در میامی و یک نفر هم در دفتر چغندر کاری بخش کالپوش به امر بیمه کردن محصولات کشاورزان اقدام کرده است.

کردی ضمن تاکید بر اینکه آموزش لازمه ترویج سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است افزود: اداره ترویج کشاورزی در تمامی موارد کلاس های آموزشی رایگان برای کشاورزان عزیز برگزار خواهد کرد.

وی در خاتمه ضمن بیان اینکه اعتقاد ما این است که آموزش در مرحله اول می تواند کمک بسیار خوبی به کشاورزان داشته باشد گفت: به همین منظور در ابتدای کاشت هر محصولی کلاس هایی به صورت رایگان برای کشاورزان برگزار می شود.