اجرای طرح تعویض باطری های فرسوده در شرق تهران

به گزارش تهران سما به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 8، حمید رضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به خاصيت تجمع پذيري فلزات، تفکیک آنها از زباله های دیگر اهميت ويژه اي دارد.

وی افزود: شهروندان می توانند با مراجعه به غرفه های بازیافت باطریهای فرسوده خود را تحویل داده و باطری نو دریافت کنند.

فرخی با اشاره به اهميت ترويج فرهنگ تفكيك مواد و پسماند، از افزایش غرفه هاي بازيافت در سال آینده خبر داد و گفت: كاهش توليد پسماند و تفكيك زباله از مبدأ به عنوان دو مقوله مهم زندگي شهري است كه بايد براي تحقق عملي آن اقدامات فرهنگي قابل توجهي انجام شود.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تولید زباله های خانگی در روزهای پایانی سال، میزان بازیافت پسماندهای خانگی در این منطقه از مرز 55 تن به بیش از 60 تن افزایش می یابد.