به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی صبح جمعه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر به تلاش های صورت گرفته برای هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: استاندار بوشهر نیز تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه داشته است و استان بوشهر دارای جایگاه مناسبی به نسبت سایر استان‌های کشور است.

وی با اشاره به هوشمندسازی 46 درصدمدارس استان بوشهر، اضافه کرد: استان بوشهر با استان البرز که 55 درصد مدارس آن هوشمند شده است، تنها 9 درصد فاصله دارد که با تلاش‌های صورت گرفته و با برنامه‌ریزی و همکاری سایر نهادها به زودی به رده اول کشور خواهیم رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر به برنامه‌های هفته معلم برای تجلیل از مقام معلمان اشاره کرد و افزود: تجلیل از فرهنگیان نمونه، تجلیل از شش هزار و 800 بازنشسته فرهنگی، تقدیر از 80 فرزند شهید فرهنگی، قدردانی از حافظان قرآن فرهنگی، و تجلیل از آموزگاران شاغل در دوردست و مناطق محروم از جمله برنامه‌های این ایام است.

تدوین طرح جامع فرهنگی، پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش

استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: تدوین برنامه پنج ساله برنامه‌های آموزش و پرورش یک ضرورت است و این برنامه می‌تواند در رفع موانع و مشکلات نقش بسیار مهمی داشته باشد.

فریدون حسنوند ادامه داد: طرح جامع فرهنگی، پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش برای مشخص کردن ساخت و سازها و تجهیزات مدارس و نیازهای آموزشی نقش مهمی دارد و اعتبارات در این زمینه به نحو مطلوب تخصیص خواهد یافت.

وی با تاکید بر افزایش به دانشگاه‌های دولتی با رشته‌های مورد نیاز استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: بیش از دوهزار وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری فرهنگیان در هفته بزرگداشت معلمدر اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

حسنوند خواستار اتخاذ راهکارهای مناسب برای تسریع در اجرای برنامه‌های فرهنگی شد و اذعان داشت: رفع نیازهای فرهنگیان به‌ویژه کادر آموزشی یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

لزوم حل مشکلات مسکن و اشتغال فرزندان فرهنگیان

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خواستار تلاش برای حل مشکل مسکن، اشتغال فرزندان، درمان، ازدواج فرزندان و دیگر مشکلات فرهنگیان شد و افزود: باید دغدغه‌های فرهنگیان را مورد توجه قرار دهیم.

عبدالکریم جمیری با تقدیر از تلاش‌های استاندار بوشهر به روند رو به رشد ساخت و ساز، تجهیز و رفع مشکلات فرهنگیان اشاره کرد و عنوان داشت: همه باید برای رفع مشکلات فرهنگیان تلاش کنیم.

وی با تاکید بر لزوم داشتن یک برنامه مدون برای رفع مشکلات و روند توسعه‌ای آموزش و پرورش شد و بیان داشت: اگر یک برنامه جامع برای پیشبرد امور نداشته باشیم در عرصه اعتلای جامعه برای کسب موفقیت نمی توانیم به نتیجه برسیم.