تمامی پایگاه های انتقال خون سیستان و بلوچستان در ایام نوروز فعال هستند

اسماعیل صانعی مقدم در گفتگو با مهر گفت: به موازات آغاز مسافرت های نوروزی وایام تعطیلات حجم اهدای خون نیز با کاهش روبرو می شود و لذا انتظار می رود شهروندان سراسر استان این سنت حسنه را برای کمک به همنوعان خود فراموش نکنند.

وی با بیان اینکه تمامی پایگاه های انتقال خون در سطح استان به صورت کشیک در این ایام فعال خواهند بود افزود: پایگاه های انتقال خون در دو شیفت کاری صبح و عصر پذیرای اهدا کنندگان خون خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه مسافران نوروزی نیز می توانند با ارایه کارت شناسایی نسبت به اهدای خون اقدام کنند افزود: در این رابطه تمامی اطلاعات دریافت شده پس از انجام آزمایش های لازم برای این عزیزان ارسال خواهد شد.

صانعی با بیان اینکه سالانه 90 هزار واحد خون در استان مورد نیاز است افزود: در طی سال های گذشته سیستان و بلوچستان با کمبود 17 هزار واحد خونی روبرو بود که از استان های همجوار تامین می شد.

وی گفت: در حال حاضر میزان اهدای خون در استان از 63 هزار واحد خونی به 90 هزار واحد افزایش پیدا کرده است و خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در این رابطه وجود ندارد.