به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر زارعی با بیان اینکه لازم است زیر ساخت‌های گردشگری استان مهیا باشد افزود: امسال با توجه به فراهم بودن شرائط اقلیمی آب و هوا پیش بینی می‌شود دو برابر سال گذشته مسافر در ایام تعطیلات نوروز به استان بوشهر سفر کنند که مهیا بودن زیر ساخت های اسکان و گردشگری ضروری است.

وی تاکید کرد: جلوه‌های استان بوشهر در ابعاد گوناگون باید در این ایام به نمایش گذاشته شود تا مردم بیشتر از توانمندی‌های استان آگاه شوند

مدیر کل دفتر استاندار بوشهر بر توجه به ایام فاطمیه در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: لازم است حرمت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا در این ایام نگه داشته شود.

رئیس هیئت بازرسی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان گفت: بازرسان ضمن اینکه در نقش تعیین کننده ای در مشکلات زیرساخت های گردشگری دارند میتوانند با ارائه راهکارهای لازم موجب رفاه و آسایش مسافران شوند.