تدوین بودجه علی الحساب موقت نقش دستگاه های نظارتی را کم رنگ می سازد

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نوع بودجه نویسی ضمن ایجاد شائبه های مختلف روند برنامه ریزی و سرمایه گذاری ها را در کشور مختل می کند.

وی اظهارداشت: بودجه چند دوازدهم به دلیل اینکه کشور راکد و بلا تکلیف نماند تا تصویب بودجه اصلی بصورت موقت تدوین می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی 15 آذر ماه هر سال را تقویم زمانی بودجه کشور اعلام کرد و گفت: امسال دولت این لایحه را 84 روز با تاخیر به مجلس ارائه کرد.

وی با بیان اینکه بودجه چند دوازدهم متعلق به زمان های خاص و بحرانی است، اظهارداشت: از 1303 تا 1334 در کشور بیست و هفت مرتبه لایحه بصورت چند دوازدهم تقدیم شده است.

جعفرزاده گفت: همچنین در سال 1358 لایحه سه دوازدهم و در سال های 1359 و 1360 به دلیل مسائل جنگ لایحه بودجه دو دوازدهم به مجلس ارائه شد.

وی ادامه داد: از سال 1389 به دلائل مختلف لایحه بودجه چند دوازدهم در حال تکرار است و امسال نیز به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه این تصمیم گرفته شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به بحث بودجه استانی هم اشاره کرد و اظهارداشت: حدود پنج هزار میلیارد تومان از کل بودجه 192 هزار میلیارد تومان کشور بصورت استانی تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: گرچه نسبت به سال گذشته 13.9 درصد رشد داشته اما سهمش از کل لایحه بودجه 3.73 درصد است در حالیکه این مهم در بودجه سال جاری 3.94 درصد بوده است.

جعفرزاده بیان داشت: از لحاظ نسبت رشد در بین 31 استان، گیلان رتبه 20 و از حیث سرانه افراد نسبت به کل کشور رتبه پنجم را دارد.

و در ادامه یادآورشد: نخستین لایحه بودجه کشور در سال 1285 با 147 هزار ِقران ارائه شد.