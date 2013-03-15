اتخاذ تمهیدات لازم برای مسائل قضایی انتخابات در آبادان

نعمت الله بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده از وظایف شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخابات است، گفت: در این راستا دو قاضی ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی (از دادسرا و دادگستری آبادان) برای این امر تعیین شدند.

به گفته وی توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازی،‌ بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازات‌های آن برای اشخاص حقیقی،‌حقوقی، تشکلها،‌ کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاه های اجرایی، ‌روسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی به طور قطع نقش موثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقای امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد.



بهروزی افزود: شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی یک هفته پیش از شروع انتخابات و همزمان با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی با به کارگیری قضات واجد شرایط تشکیل می شود.