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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

بهروزی خبرداد:

اتخاذ تمهیدات لازم برای مسائل قضایی انتخابات در آبادان

اتخاذ تمهیدات لازم برای مسائل قضایی انتخابات در آبادان

آبادان- خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری آبادان از اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزیهای لازم برای رسیدگی ویژه به مسائل قضایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در این شهر خبر داد.

نعمت الله بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده از وظایف شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخابات است، گفت: در این راستا دو قاضی ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی (از دادسرا و دادگستری آبادان) برای این امر تعیین شدند.

به گفته وی توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازی،‌ بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازات‌های آن برای اشخاص حقیقی،‌حقوقی، تشکلها،‌ کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاه های اجرایی، ‌روسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی به طور قطع نقش موثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقای امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد.
 
بهروزی افزود: شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی یک هفته پیش از شروع انتخابات و همزمان با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی با به کارگیری قضات واجد شرایط تشکیل می شود.

کد مطلب 2019040

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