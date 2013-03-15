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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

پنج کتاب با موضوع دفاع مقدس توسط حوزه هنري خوزستان چاپ شد

پنج کتاب با موضوع دفاع مقدس توسط حوزه هنري خوزستان چاپ شد

اهواز – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری خوزستان گفت: این حوزه پنج کتاب در زمینه دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را به چاپ رساند.

مجید صاد پاپی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کتابهای «از دال پری تا بلتا» ، «اقتدار در سرزمین بعث» و « ردپای پرواز» اظهار داشت: این کتابها در حوزه خاطره نویسی دفاع مقدس از سوی حوزه هنری استان با مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان به چاپ رسید.

وی همچنین گفت: این سه کتاب هر کدام با تیراژ سه هزار جلد به چاپ رسیدند.

صاد پاپی در ادامه گفت: «از دال پری تا بلتا» نوشته محمد رضا امیدیان است که به خاطرات گروهان رزمندگان پایگاه بسیج میثم تمار می پردازد، «اقتدار در سرزمین بعث» نیز نوشته عزیز الله زاهد نمازی که شرح خاطرات دوران اسارت این آزاده است، همچنین «رد پای پرواز» که به خاطرات گردان جعفر طیار می پردازد.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان همچنین از چاپ دو کتاب« سیمای صادق سید» به نویسندگی روز علی قربانی و کتاب  خاطرات سید علی کاظم داور به نام «از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاک» خبر داد.

کد مطلب 2019044

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