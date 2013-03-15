راه اندازی واحد پایش تسهیلات بانکی/ دوره تنفس 5 ساله برای تعاونی ها

امیر میمنت آبادی در گفتگو با مهر در زمینه احتمال به وجود آمدن مشکل عدم پرداخت تسهیلات بانکی توسط تعاونی ها و معوقه شدن وام ها گفت: برخی از بنگاههای تعاونی مسائلی مانند تاخیر در بازپرداخت تسهیلات دارند که توسط بانکها با آنها مذاکره می شود.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون اظهار داشـت: البته دلیل اصلی که هنوز این بنگاهها به مشکل عدم اجرای تعهدات برنخورده اند، این است که زمان کمی از دریافت تسهیلات آنها گذشته است.

میمنت آبادی تصریح کرد: مراحل پرداخت تسهیلات، صدور ضمانت نامه بانکی و بازگشت وام به بانک چند سال طول می کشد به عنوان نمونه یک بنگاه تعاونی وقتی تسهیلات دریافت می کند باید 5 سال زمان داشته باشد تا بتواند شروع به بازگشت تسهیلات بانکی کند.

این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: عمر صندوق در حال حاضر حدود سه سال است و در این مدت اقدام به صدور ضمانت نامه های بانکی برای تعاونی ها شده است.

وی خاطر نشان کرد: البته تعدادی از تعاونی ها در ارتباط با بانک ها برای دریافت تسهیلات مشکلاتی دارند ولی مربوط به صدور ضمانت نامه و صندوق نمی شود و موضوع از سوی خود بانک ها پیگیری می شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون خاطر نشان کرد: برخی واحدهای تعاونی دارای اقساط معوق بانکی هستند که از سوی خود بانک ها تذکرهایی را دریافت می کنند و از همان طریق نیز موضوع پیگیری می شود.

میمنت آبادی افزود: البته ما در صندوق نیز این موارد را رصد می کنیم و واحد مدیریت نظارت و پایش را راه اندازی کردیم که ضمانت نامه های صادر شده را مورد بررسی و پایش قرار می دهد و این کنترل ها به صورت مستمر برای اینکه ضمانت نامه ها و تسهیلات بانکی به خسارت نخورند انجام می شود.