دلایل تغییر قیمت مکملهای دارویی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اهميت نقش مکملهای دارویی در تمامي سنين، دوران و شرايط زندگي جهت تامین و ارتقا سلامت، پیشگیری از بیماری ها، کاهش مصرف داروهای شیمیایی و عوارض ناخواسته آنها و... سالهاست در دنیا مورد تاكيد بوده و در سالهاي اخير در ایران نيز مورد توجه قرار گرفته است. و به اين لحاظ دست اندركاران اين صنعت و سیاست گذاران حوزه سلامت همواره سعي در دسترس عموم قرار دادن هر چه بيشتر و مناسبتر اين محصولات از لحاظ كيفيت، قيمت و... نموده اند.

در خصوص فرایند قیمت گذاری این فراورده ها لازم به توضیح است که قیمت گذاری مکملهای دارویی وارداتی در ایران امری کاملا ضابطه مند بود و توسط اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی رژیمی ایران و نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و بر اساس جدول مصوب کمیسیون قانونی (متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده) انجام می شود.

در این جدول ضرایب ثابتی برای سود وارد کننده، توزیع کننده و داروخانه در نظر گرفته شده و تنها متغیر آن نرخ ارز است. با توجه به قطع ارز مرجع و مبادله ای برای مکملها و با توجه به مشکلات ارزی و اولویت بندی و قرار گرفتن مکملها در اولویت نهم وارد کنندگان مجبور به استفاده از ارز آزاد برای واردات خود شده اند. لذا با توجه به 2 یا 3 برابر شدن نرخ ارز افزایش قیمت مکملهای وارداتی قانونی امری کاملا اجتناب ناپذیر بوده و در غیر این صورت واردات رسمی و قانونی متوقف و کالاهای تقلبی و قاچاق که قیمتی بمراتب بالاتر داشته و نیز سلامت جامعه را به خطر می اندازند، شیوع می یابد.

بطور خلاصه دلایل افزایش قیمت مکملها طی دو سال گذشته به این شرح است:

1. افزایش دو برابری(ارز مبادله ای) تا سه برابری (ارز آزاد) نرخ ارز مورد استفاده در واردات کالاها از جمله مکمل.

2. قرار گرفتن مکملهای دارویی در اولویت نهم توسط وزارت بازرگانی و عدم تخصیص ارز حتی مبادله ای با وجود درخواست رسمي معاونت دارویی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت براي اخثصاص اولويت پنجم و اعتراضات و پیگیریهای مکرر این اتحادیه.

3. افزایش هزینه های واردات از جمله کرایه حمل خارجی، هزینه های نقل و انتقال ارز و...

افزایش قیمت برخی اقلام نظیر قرص جوشان بعد از ممنوعیت ورود، به دلیل وجود ثبت سفارشهای قبلی در دست واردکنندگان و عدم تخصیص ارز و واردات آنها با ارز آزاد بوده است. افزایش قیمت مکملهای وارداتی بلحاظ ماهیت وارداتی ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد و در مقابسه با سایر گروه های کالایی نظیر خودرو، مواد لبنی و... (که حتی با گاها وجود استفاده از ارز مرجع یا مبادله ای افزایش شدیدی داشته اند)، امری قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است.

اقدامات وزارت بهداشت جهت ساماندهی مکمل های دارویی وارداتی در راستای حمایت از تولید داخل در راستای حمایت از تولید داخل و نامگذاری سال 91 به همین عنوان اقدامات وزارت بهداشت و درمان دراین رابطه که از قبل شروع شده بود، سرعت گرفته وساماندهی مکملها در وزارت بهداشت که با صدور مجوز واردات قانونی در طی سالهای گذشته سبب کاهش شدید قاچاق و تقلب این محصولات شده بود به سمت تولید تحت لیسانس جهت گیری شده و اقدامات زیر در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت واتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی ایران صورت گرفت:

1. تشکیل اداره کل مستقل مکملها در معاونت داروی سازمان غذا و دارو جهت ساماندهی هرچه بیشتر آنها به لحاظ اهمیت نقش این محصولات در سلامت احاد جامعه.

2. توقف صدور مجوز واردات جدید برای مکملهای دارویی دارای مشابه تولید داخلی(نظیر قرص جوشان)

3. اختصاص فرصت یکساله به وارد کنندگان برای واردات بالک و بسته بندی در داخل

4. توقف کامل واردات پس از این دوره و اقدام به تولید تحت لیسانس محصولات وارداتی قبلی

5. صدور حدود 900 مورد پروانه ساخت و تولید داخل برای مکملهایی که قبلا" وارداتی بوده اند.

6. اقدام وارد کنندگان در احداث کارخانه و یا همکاری با کارخانجات موجود دارویی و تولید و ورود اولین مکملهای تولیدی تحت لیسانس آنها به بازار.

7. الصاق برچسب اصالت کالا بر روی مکملهای غذایی داوریی (اعضای اتحادیه مکملهای غذایی اولین گروهی بودند که برچسب اصالت را بر محصولات خود الصاق نمودند.)

8. ضابطه مند کردن قیمت گذاری مکملها با تدوین و تصویب جدول قیمت گذاری در کمیسیون قانونی با ضرایب مشخص و ثابت برای سود وارد کننده و توزیع کننده و داروخانه و انجام قیمت گذاری مکملهای غذایی طبق نظر کمیسیون قانونی در اتحادیه وارد کنندگان مکملهای غذایی با تایید و نظارت مستقیم وزارت بهداشت.

9. عدم پذیرش ارز آزاد برای قیمت گذاری در سال گذشته و قیمت گذاری با ارز مبادله ای که با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای و واردات با ارز آزاد این امر البته منجر به ضرر و زیان شدید برخی از شرکتهای وارد کننده گردید.

10. ایجاد شرایط ادامه فعالیت صنعت مکمل و جلوگیری از ورشکستگی و بیکار شدن بیش از 3000 نیروی متخصص، عمدتا پزشک و داروساز و... که در این صنعت فعالیت می نمایند.