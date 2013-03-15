معيار انتخاب اصلح خدمت به دين خدا و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد شريعتي نژاد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته قاضي با تبريك ولادت حضرت زينب(س) و روز پرستار به جامعه زحمت كش پرستاران كشور، افزود: پيام معنوي و عملي حضرت زينب(س) به تمام بانوان كشور اين است كه همانگونه كه آن حضرت دين خدا را ياري كرد؛ شما هم با حفظ حجاب و عفاف خود ياور دين خدا و انقلاب اسلامي باشيد.

وي در ادامه با تاكيد بر حفظ حرمت ايام سوگواري شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در تعطيلات نوروزي، اظهار داشت: در اين ايام با حفظ حرمت دهه فاطميه، به ديد و بازديد عيد نوروز بپردازيم و به احترام حضرت زهرا(س) از شادي هاي افراطي پرهيز كنيم.

حجت الاسلام شريعتي نژاد همچنين با يادآوري سالروز رحلت حاج احمدآقا خميني در 26 اسفند سال 73 افزود: آن عزيز بر گردن ملت ايران حق عظيمي دارد چرا كه در تمام مدت عمر بابركت خويش در راه پيروزي نظام و اعتلاي انقلاب زحمات فراواني كشيد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در خرداد ماه سال آينده پرداخت و گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبري اين انتخابات هم از نظر دوستان انقلاب و نظام و هم از نظر دشمنان مهم است و مردم ايران اسلامي بايد با بصيرت و آگاهي، ضمن حضوري پرشور در اين انتخابات، بار ديگر نقشه هاي دشمنان را نقش برآب كنند.

خطيب نماز جمعه قاضي با بيان اينكه معيار براي انتخاب فرد اصلح در انتخابات رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر و روستا سابقه فرد در خدمت به دين خدا و مردم است، اظهار داشت: در اين انتخابات ها بايد به فردي كه عقربه فكري او به سمت خدمت صادقانه به دين و مردم باشد و همچنين در دايره قانون و تبعيت عارفانه و عاقلانه از مقام معظم رهبري قرار دارد، راي دهيم.