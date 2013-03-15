کارگاه عکاسی در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه فنون عکاسی و طریقه عکاسی آموزش داده شد. این کلاس بصورت هفتگی ادامه پیدا خواهد کرد.

سید نواب موسوی مدرس کلاس گفت: جرقه هایی برای تشکیل کانون عکاسان شهرستان گناوه زده شده است ولی تشکیل این کانون در گرو داشتن یک محل مناسب است که مسئول اداره ارشاد گناوه جناب محسنی قول واگذاری این مکان را داده‌اند و امیدواریم که با وجود این عکاسان جوان و آینده دار هر چه زودتر این کانون را تشکیل دهیم.

وی اضافه کرد: من آینده روشنی برای جامعه عکاسی گناوه پیش‌بینی می‌کنم چون که این جوانان پیشرفت چشمگیری داشته اند و هر روز بهتر می‌شوند.

موسوی در پایان اضافه کرد: ما از بیستم تا بیست و پنجم اسفند یک نمایشگاه عکس از کار همین بچه ها در پارک ساحلی گناوه برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم روبرو شد.